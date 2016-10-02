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SP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay Diyarbakır’da

Diyarbakır’da partisinin il kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştığını ve bunun arkasında kimlerin olduğunun hep merak edildiğini belirterek, "Bu son FETÖ darbesi NATO’nun organize ettiği bir darbe girişimidir" dedi.


02 Ekim 2016 17:15

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleşti. Yenişehir ilçesinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Konferans Salonu’nda yapılan kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, İl Başkanı Fesih Bozan, SP Genel Başkan Danışmanı Bülent Kaya, SP GİK Üyesi Necmettin Çalışkan, partililer, STK temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Kongre kurucu başkan Necmettin Erbakan’ın slayt gösterimi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bütün darbelerin arkasında NATO vardır"
Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştığını ve bunun arkasında kimlerin olduğunun hep merak edildiğini söyledi. Canbay, "2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon 28 Kasım 2012’de raporunu hazırladı ve TBMM’ye verdi. Burada verilen ifadelerde bütün darbelerin arkasında NATO vardır. Bakın bu son FETÖ darbesi de yine NATO’nun organize ettiği gladyo tarafından yönetilen FETÖ’cü hainlerle ve istihbarat ajanlarının da organize ettiği bir darbe girişimidir" dedi.
Konuşmaların ardından kongreye tek liste halinde giren İl Başkanı Fesih Bozan, güven tazeleyerek görevine devam etti. 

Burak Emek


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