SP hastası Aygün’ün pilotluk hayali gerçek oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Serap ile Beşir Edebali çiftinin 8 yaşındaki serebral palsi hastası oğulları Aygün’ün yıllardır kurduğu pilot olma hayali gerçekleşti. Aygün’ün tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde çalışan Fizyoterapist Ahmed Akgöl, Aygün’ün uçak kullanma ve pilot olma hayali için yaklaşık bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden çalmadık kapı bırakmadı. Aygün’ün hayallerini gerçekleştirmek isteyen Fizyoterapist Ahmed Akgöl’ün çabalarına Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri karşılıksız kalmadı. Yapılan görüşmelerin ardından 8 yaşındaki Aygün, önce pilot koltuğuna oturdu, havalimanının hava trafik kontrol kulesine çıkıp pilotlara komut verdi.

Aygün, daha sonra da Türk Hava Yolları’nın üç boyutlu uçak simülatörü ile pilot olmanın heyecanını yaşadı. Uçak kokpitinde olmanın kendisi için çok heyecan verdiğini dile getiren Aygün, büyüdüğünde ise savaş uçağı pilotu olmak istediğini söyledi. Daha önce de uçağa bindiğini ancak uçağın arka kısmındaki koltuklarda yolculuk yaptığını ifade eden Aygün, en büyük hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“HAYATININ EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİSİNİ YAŞADI”

Aygün’ün hayalinin gerçek olmasına vesile olanlara teşekkür eden Baba Beşir Edebali, “Aracı olanlara gerçekten çok teşekkür ederiz. “Oğlumuz Aygün dün hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadı. En çok hayal ettiği şeydir pilot olmak, uçak kullanmak. Bu yaşlardaki birçok çocuğun hayallerinden olan şeyi yaptı. Aygün’ün bu hayali dizilerden filmlerden başladı. Biraz böyle vatansever yapısı var. Vatanına milletine düşkünlüğünden dolayı pilotluğa heves saldı. Dün uçağı kullandıktan sonra eve geldiğimizde çok heyecanlıydı. Nereden başlayacağını bilemiyordu. Sabahtan başlıyordu bir anlatmaya, sonra akşama geçiyordu. Aldığı hediyeleri falan sürekli anlatıyordu. Birçok yakınını aradı sevinci paylaştı” şeklinde konuştu.

“O MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLU OLDUK”

Oğlunun uçak kullanma hayalinin geçek olmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getiren Serap Edebali, “Uçağı kullanmaya gideceği ilk zaman çok heyecanlandı. ‘Anne ne zaman gideceğiz’ diye hep soruyordu. Gitmeden bir gün öncesinden zaten uyuyamadı, her saat başı uyanıp ‘anne geldiler mi’ diye sordu. Sabah da giderken de baya bir heyecanlandı. ‘Gelmedik mi’ dedi hep. Oraya gittiğimizde de ilk sorduğu soru ‘uçuracak mıyım uçağı’ oldu. Çok mutlu oldu. O mutlu olunca biz de mutlu olduk” ifadelerine yer verdi.

“AYGÜN’ÜN BU DİLEĞİ İÇİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİRÇOK YERE BAŞVURDUK”

Aygün’ün yaklaşık bir yıldır uçak kullanmayı hayal ettiğini ifade eden Fizyoterapist Ahmed Akgöl, “Aygün ile yaklaşık iki senedir beraber çalışıyoruz. Geçen yıl televizyonda çocukların hayallerini gerçekleştiren bir program gördük. Aygün’e sordum en büyük hayalini ve o da pilot olmak, uçağın kokpit bölümünde oturmayı, kullanmak isteğini söyledi. Onun üzerine biz de o televizyon programında başvuru yaptık ama olumlu sonlanmadı. Biz de Aygün’ün bu dileği için sosyal medya üzerinden birçok yere başvuruda bulunduk ve o şekilde sonlandı, çok da güzel oldu” diye konuştu.

“EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE ARACI OLDUK VE BU DA BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Aygün Edebali’nin hayalinin gerçekleşmesinde destek sağlayan AHBAP Kocaeli temsilcisi Devrim Aşan, “Ahmet Bey bize ulaştı ve Aygün’ün hayalinden bahsetti ve Aygün’ün pilot olma, uçak kullanmak ve bir pilot ile tanışmak olduğunu söyledi. Bize ulaştıktan sonra biz de kısa sürede kendisine ulaştık ve harekete geçtik. Yaptığımız girişimler birkaç gün içerisinde sonuçlandı ve birçok kişiye ulaştık. Daha sonra Aygün’ü tanıştığımız bir pilotun davet etmesi üzerine İstanbul’a götürdük ve o süreçte Türk Hava Yolları da dönüş yaptı. Daha sonra eğitim uçuşu yaptıkta sonra Türk Hava Yolları’nda simülasyona girdi. En büyük hayalini gerçekleştirilmesine aracı olduk ve bu da bizi çok mutlu etti” dedi.

Murat Kanber - Refik Fidan