SpaceX uzay programında çığır açtı

Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan SpaceX firmasının Falcon Heavy uzay aracının LZ 1 ve LZ 2 roketleri başka uçuşlarda kullanılmak üzere Dünya'ya döndü. 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX firması kritik bir uzay uçuşuna Mart 2017’de uzay uçuşları bakımından kritik bir uygulamaya imza atmıştı. Firma Nisan 2016'da kullanılan bir Falcon 9 roketiyle SES-10 isimli haberleşme uydusunu yörüngeye göndermişti. Kullanılmış roketleri daha sonraki uçuşlarda yeniden kullanarak maliyeti düşürmeyi hedefleyen firma, Falcon Heavy’in yörüngeye oturmasından sonra LZ 1 ve LZ 2 adını verdikleri füzeler Florida’daki rampaya geri döndü. SpaceX firması yetkilileri, Falcon Heavy güçlendiricileri roketlerinin inişlerinin sorunsuz gerçekleştirildiğini bildirdiler. Yapılan açıklamaya göre, roketlerin geri dönüşünün yeniden kullanılabilir füze programının bir parçası olduğunu ve önemli ölçüde kar artışı sağladıklarını açıkladılar. SpaceX roketleri atmosfer yoluyla yeryüzüne tekrar girişini kontrol etmek için iniş bacaklar ve ızgara benzeri yüzgeçlerle donatıldı. LZ 1 ve LZ 2 roketlerinin görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya geri dönerek yeryüzüne inişini Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu.

Candemir Sarı

