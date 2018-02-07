Diğer
Kategoriler

SpaceX uzay programında çığır açtı

Tesla’nın kurucusu milyarder işadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılan Falcon Heavy’in 2 roketi Dünya'ya sorunsuz döndü.

SpaceX uzay programında çığır açtı

07 Şubat 2018 09:16
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı - Tıkla İzle

Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan SpaceX firmasının Falcon Heavy uzay aracının LZ 1 ve LZ 2 roketleri başka uçuşlarda kullanılmak üzere Dünya'ya döndü. 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX firması kritik bir uzay uçuşuna Mart 2017’de uzay uçuşları bakımından kritik bir uygulamaya imza atmıştı. Firma Nisan 2016'da kullanılan bir Falcon 9 roketiyle SES-10 isimli haberleşme uydusunu yörüngeye göndermişti. Kullanılmış roketleri daha sonraki uçuşlarda yeniden kullanarak maliyeti düşürmeyi hedefleyen firma, Falcon Heavy’in yörüngeye oturmasından sonra LZ 1 ve LZ 2 adını verdikleri füzeler Florida’daki rampaya geri döndü. SpaceX firması yetkilileri, Falcon Heavy güçlendiricileri roketlerinin inişlerinin sorunsuz gerçekleştirildiğini bildirdiler. Yapılan açıklamaya göre, roketlerin geri dönüşünün yeniden kullanılabilir füze programının bir parçası olduğunu ve önemli ölçüde kar artışı sağladıklarını açıkladılar. SpaceX roketleri atmosfer yoluyla yeryüzüne tekrar girişini kontrol etmek için iniş bacaklar ve ızgara benzeri yüzgeçlerle donatıldı. LZ 1 ve LZ 2 roketlerinin görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya geri dönerek yeryüzüne inişini Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu. 

Candemir Sarı
 

Etiketler: Elon Musk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç