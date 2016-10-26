SPK haftalık bültenine yayımlandı. Raporada "Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza Altın), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Koza Metal) ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (İpek Enerji) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. SPK, Koza Altın İşletmeleri AŞ (Koza Altın), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ (Koza Metal) ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ (İpek Enerji) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, bu şirketlere çeşitli suçlardan 3 milyon 330 bin 636 TL idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi.

Bültende ayrıca Kurul'dan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilen ve içerik ile yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunduğu anlaşılan analyticforex.com, analisttercihi.com ve istatiksel.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına ve içerik sağlayıcılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği duyuruldu.

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi AŞ (DENTA) pay piyasasında 2013 yılında gerçekleştirilen işlemlerde, suç unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığını kaydeden Kurul, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan Tuncay Ünver hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve Tuncay Ünver ile birlikte Mehmet Ünver'e 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı uygulanacağını bildirdi.