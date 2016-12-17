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Spor alanlarına belirlenen araçlar dışında araç alınmayacak

Ankara Valiliği, spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde güvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan içerisine ve stadyum içinde bulunan otoparklara belirlenen araçlar dışında hiçbir araç alınmayacağını bildirdi.

Spor alanlarına belirlenen araçlar dışında araç alınmayacak

17 Aralık 2016 16:35

Ankara Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Aralık 2016 tarihli İl Spor Güvenlik Kurulu kararları gereğince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında; spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde güvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan içerisine ve stadyum içinde bulunan otoparklara Federasyon yetkililerinin araçları, takım otobüsleri, spor kulübü başkanlarının araçları, hakem araçları, yayıncı kuruluş araçları, sivil ve resmi görevli polis araçları, ambulans ve itfaiye dışında hiçbir araç alınmayacaktır. Bütün stat ve spor salonlarının çevresinde bulunan cadde ve yollara park ettirilmeyecektir. Bu nedenle spor müsabakalarına gelecek sporseverlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen alanlardan daha uzak alanlara park ederek spor müsabakalarına gelmeleri gerekmektedir. Ayrıca; bütün stat ve salonlarda yapılacak müsabakalarda kesinlikle sırt çantası, valiz, el çantası gibi eşyalar alınmayacak olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından bu gibi eşyaları getirmemeleri gerekmektedir" denildi.

Etiketler: Ankara Valiliği, spor


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