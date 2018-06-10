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Spor camiası Erdoğan Demirören’in cenazesinde buluştu

İş adamı Erdoğan Demirören’in vefatının ardından spor camiasından birçok isim, Fatih Camii’nden kaldırılan cenazede bir araya geldi.

Spor camiası Erdoğan Demirörenin cenazesinde buluştu

10 Haziran 2018 15:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in cenazesi Fatih Camii’nden kaldırıldı. Demirören’in cenazesinde Galatasaray'ın eski Basketbol Şube Sorumlusu Necati Demirkol, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, eski milli futbolcu Ogün Temizkanoğlu, T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk gibi isimler de yer aldı.

Okan Buruk: "Çok değerli bir insanı kaybettik" 

Cenaze töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Çok değerli bir insanı kaybettik. Türkiye ve Türk sporu için çok değerliydi. Demirören ailesinin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Mete Kalkavan: "İş ve spor dünyasının sevilen ismiydi" 

Cenaze töreninde hazır bulunan hakem Mete Kalkavan ise, "Hepimizin başı sağ olsun. İş ve spor dünyasının sevilen bir ismiydi. Biz de ona son borcumuzu vermek için geldik. Allah nur içinde yatırsın” şeklinde konuştu.

Ogün Temizkanoğlu: “Türkiye’nin başı sağ olsun” 

Eski milli futbolcu Ogün Temizkanoğlu da Erdoğan Demirören hakkında şunları söyledi:
"Önemli bir ismi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Demirören ailesine baş sağlığı diliyorum. Baba kaybetmek çok kolay değil. Allah sabırlar versin. Türkiye’nin başı sağ olsun."
Cenaze töreninde yer alan bir diğer isim eski file bekçisi Rüçtü Reçber ise Demirören’in güzel bir insan olduğunu söyleyerek, rahmet dileklerinde bulundu.  

Bora Akyol - Bozhan Memiş

 

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