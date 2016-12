Bu karşılaşma öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş’ta bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Milletimizin, devletimizin varlığı, bölünmez birliği, bayrağımız ve inancımız için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Dün akşam Ankara'da ihanet şebekesinin suikastiyle öldürülen Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi nezdinde dost Rus halkına ve ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

“Futbolun ve sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücü üzerinde konuştuk”

“Sporun ve futbolun birleştirici, kaynaştırıcı ve aynı zamanda rehabilite edici gücüyle destek olmak için bu düşünceyle yola çıkan herkesi kutluyorum” diyen Bakan Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilecek olması da ayrı bir önem katıyor. Bu sabah Süper Lig kulüplerinin başkanları ve federasyonumuzla bir araya geldik. Futbolun ve sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücü üzerinde konuştuk. Taraftarlarımıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bugüne kadar ne yaşandıysa yaşandı ama bundan sonrasını bir milat olarak kabul ederek, ülkemizin birlik ve beraberliği için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda” diye konuştu.

“Her zaman bir olacağız, beraber olacağız ve umutlarımızla geleceğe yürüyeceğiz”

“Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı” diyen Bakan Kılıç, bunların kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaparak, “Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Her zaman bir olacağız, beraber olacağız ve umutlarımızla geleceğe yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Şehit ve gazi olan evlatlarımızın ailelerine karşı bir sorumluluğumuz var”

Organizasyonun gelirlerinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden şehit ve gazi ailelerine aktarılacağının altını çizen Bakan Kılıç, “Bir kişi dahi bundan faydalansa önemli bir katkı olur diye düşünüyorum. Şehit ve gazi olan evlatlarımızın ailelerine karşı bir sorumluluğumuz var. Bu bilinç içinde perşembe akşamı, güzel bir organizasyon yapılacak. Tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi 'biz demokrasiden, birlikten, beraberlikten ve hukuktan yanayız' diye nasıl haykırdıysak, biz biriz, beraberiz ve geleceğe umutla yürüyeceğimizi tekrar haykıracağız” açıklamasında bulundu.

Demirören: “Birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiröeren ise, “Ülkemizi bölmek için yapılan mücadelenin neticesi olan son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'Devlet, millet el ele' sloganıyla maç yapılacak. Her takımımızdan bir yabancı ve bir yerli oyuncuyla temsili maç yapılacak. Bu organizasyonun geliri, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, birlik ve beraberliğimizi bölemeyecek. Birlik ve beraberlikten bu bölücülerin iyi bir ders çıkaracağına inanıyorum” diye konuştu.

Gümüşdağ: “Bu zor günler, bize önemli şeyleri de hatırlattı”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da, “Son dönemlerde zor bir süreçten geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın da bunda etkisi olduğunu biliyoruz. Son 1 yılda yaşadığımız şeyler, kolay kolay unutulmayacak. Milletçe çok zor günler ve geceler geçirdik. Bu zor günler, bize önemli şeyleri de hatırlattı. İhanetle, terörle, içerideki ve dışarıdaki düşmanlarla başa çıkmanın bir tek yolu var. O da birliktelik, safları sımsıkı tutmak, milletimizle, devletimizle ve güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek, Türk bayrağımızın altında toplanmak. Terörü hiç istemediği şey birlik ve beraberlik. Şehitler Tepesi'ne yaptığımız ziyarette birlik ve beraberlik resminin verilmesi, bence terör örgütlerini, içerideki ve dışarıdaki düşmanları çok rahatsız etti. Futbol ailesi olarak bunları rahatsız, huzursuz ve mutsuz etmeye mutabakat halindeyiz” açıklamalarında bulundu.

Gümüşdağ ayrıca, maça yoğun talep olduğunu, sponsorların da muazzam ilgisinin olduğunu söyleyerek, gelirin şimdiden 13,5 milyon TL’yi bulduğunu dile getirdi.

Terim: “İnandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum”

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de, “Terörle mücadele ettiğimiz bu günlerde hayatlarımız, acıyla da olsa devam ediyor” diyerek şunları söyledi:

“Bilinçli bir şekilde bu acıyı onurla sırtlayıp, elimizden gelenin fazlasını yapmalı, aklımızı ve sağ duyumuzu devreye sokmalıyız. Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bu canilikte payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum. Korku ve nefret tohumlarını iade ederek sevinmelerine engel olmalıyız. Teröre inat, daha çok birlik ve beraberlik, acıları tedavi için daha çok sevgi için buradayız. Bunun için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının koordinesinde gerçekleşecek organizasyon aracılığıyla bu vatanı korumak adına şehit olanların emaneti olan ailelerinin yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak desteği her birlikte saylayacağız. Muhakkak ki giden evlatlarını yerine getiremeyiz ama emanetlerin koruyup, kollamak vazifemizdir. Bu etkinlikte elde edilecek gelirle, bir yetimin bile yüzü gülse ne mutlu bizlere. Fikri paylaştığımız anda hayata geçmesi için tüm imkanlarını açan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, böylesine bir organizasyonu himayesine alarak, yoğun gündemine rağmen bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, futbolcularımıza, teknik direktörlerimize ve saha içi emekçilerine sonsuz teşekkür ederim.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin daha fazla arkasında olmalıyız”

Karşılaşmanın lig maçları ve fikstürü etkilemeyeceğini söyleyen Terim, “O günkü olan kupa maçları da ne ertelenecek ne de iptal edilecek. Her takımdan en az bir yabancı ve bir yerli oyuncu olacak. İstanbul'da olan kulüplerimizden fazla alabiliriz. Oynaması şart değil. Duygu birliğinin içinde olması bizim için çok önemli. Bütün spor camiası davetlimiz. Futbolcuların oynama sürelerini kısa tutacağız. Orada olmaları, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günde çok önemli. Gelmek isteyen yabancı arkadaşlarımızdan bir çok talep alıyoruz. Dışarıda oynayan futbolcularımız. Arda, Burak, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü ve sayamadığım diğer oyuncularımız... Eğer imkanları varsa onları da davet edeceğiz ama buradan açık daveti ben de yapıyorum. Ne kadar fazla olursa toplanmamızda yarar var. Bu sesin daha gür çıkması hepimizin lehine olacaktır. İnadına barış, inadına sevgi ortamına giriyoruz. Bizlerin, ülkemizin, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin, duruşlarının yanında, arkasında daha fazla olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Terim organizasyonun, ABD'de her yıl gerçekleşen all-star gibi olabileceğini, belki seneye mutlulukla ilgili başka bir konuda bir araya gelerek, geleneksel hale getirebileceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

BJK Vodafone Arena'da Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak "Yıldızlar Karması" dayanışma maçından elde edilecek tüm gelir şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.