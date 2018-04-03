Spor camiasında hareketli bir ay geride kaldı

MTM, her ay olduğu gibi bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, listenin ilk sırasında yer alan isim oldu. Ünlü futbolcu geçtiğimiz ay oynan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görmüş ve tedbirli olarak kurula sevk edilmişti. Quaresma’nın alacağı ceza merak konusu oldu. TFF Tahkim Kurulu, kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 5 maçla cezalandırılan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunun cezasını onadı. Şimdilerde aldığı cezalarla adından söz ettiren Quaresma, tekrar forma giymek için gün sayarken, ay boyunca medyada 14 bin 222 haberde yer alarak en çok konuşulan futbolcu oldu.

Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz krallık yarışında

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 26 maçta kaydettiği 26 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak Yılmaz ise görev aldığı 21 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçında gözler ikiliye çevrilmişti. Gomis müsabakada gol şansı yakalarken, Yılmaz bu maçtan golsüz ayrıldı. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken yıldız futbolculardan Gomis, 11 bin 830 haberin konusu olurken Burak Yılmaz, 9 bin 590 haberde adından söz ettirdi.

Fenerbahçe’de gündem seçim

Fenerbahçe’de başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, başkanlık yarışında yer alacak isimler adaylıklarını açıkladı. Adaylığını açıklayan ilk isim Ali Koç olurken, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu. Kulübün olağan genel kurulunun çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceği biliniyor. Yaklaşık 25 bin 250 kişinin oy kullanacağı seçim, adayların başkanlık için kıyasıya mücadelesine sahne olacak görünüyor. Sarı lacivertli kulüp, seçim süreci ve adayların seçim öncesi yarışı ile yazılı basın ve internet medyasında toplam 93 bin 861 haber ile ayın en çok konuşulan futbol takımı oldu.

Beşiktaş listede ikinci sırada yer aldı

MTM’nin hazırladığı rapora göre Beşiktaş medyada en çok konuşulan ikinci takım olurken üçüncü sırada Galatasaray vardı. Siyah beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi’ne Bayern Münih'e 3-1 yenilerek veda ederken kendi sahasında aldığı namağlup serisi ile Avrupa’nın en iyisi olma yolunda ilerliyor. Siyah beyazlı ekip, Vodafone Park açıldığından bu yana evinde oynadığı maçlarda 40 maç mağlup olmadı. 33 galibiyet alırken 7 kez berabere kalarak Avrupa’nın beş büyük futbol ülkesindeki (İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya) takımlarla karşılaştırıldığında iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı. Siyah beyazlı kulüp hem başarıları hem de oyuncularının aldığı cezalar ile ay boyunca 88 bin 727 haberde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig yarışında ilk sırada yer alan Galatasaray oynadığı Trabzonspor maçından galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Taraftar ortalamasında rakiplerine fark atmış görünen Galatasaray, 39 bin 441 seyirci ortalamasıyla son 4 sezonun rekorunu kırdı. Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kazandıran tek takım olan Galatasaray, başarılarıyla adından söz ettirerek 85 bin 436 haberin konusu oldu.

Trabzonspor, hakkında çıkan 58 bin 325 haber ile listede dördüncü sırada yer alırken, Akhisar Belediyespor 31 bin 302 haberle listede beşinci sıraya yerleşti.

Mart ayının en çok konuşulan kulüp yöneticileri

Rapora göre ay boyunca tüm mecralar toplamında en çok haber olan isim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olurken, yazılı basında en çok adı geçen isim ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olarak belirlendi. Beşiktaş Başkanı Orman, takımının aldığı galibiyetler kadar, cezaları hakkında da yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı. Ay boyunca toplamda 4 bin 536 haberle geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise hazırlandığı başkanlık seçimi ve rakibiyle girdiği kıyasıya mücadele ile 4 bin 231 haberde adından söz ettirerek listenin ikinci sırasında yer aldı. Yıldırım'ın seçimlerde tek rakibi olan Ali Koç ise ay boyunca 2 bin 252 haberle listedeki yerini aldı.

Şenol Güneş zirvedeki isim oldu

Ay boyunca Beşiktaş'ın kendi sahasında aldığı başarılar konuşulurken, siyah beyazlı takımın teknik adamı da en medyatik teknik direktör oldu. Hakkında çıkan haberler incelendiğinde, Güneş'in 5 majör lig ve Süper Lig'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar arasında 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile başarılı teknik adam olarak zirvede yer aldığı belirtildi. Mart ayında adından söz ettiren Güneş, medyada hakkında yer alan 12 bin 320 haberle listenin ilk sırasında yer alan isim oldu.