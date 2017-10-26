Spor güvenliği çalıştayı başladı

TFF ve İçişleri Bakanlığı’nın iş birliğinde spor güvenliği çalıştayı bugün TFF Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde başladı. Yapılacak olan çalıştaya TFF Hukuk, Mali İşler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play’den Sorumlu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zükfikaroğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Protokol ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ender Sevim ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Moğul katıldı.

GÜRELİ: "TASARI TASLAĞININ OLUŞTURULMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hüsnü Güreli, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısından sonra bu çalıştayın ortaya çıktığını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki bölümde kulüpler ve diğer paydaşlarla birlikte, yasa üzerinde gerekli revizyonların yapılması ve tasarı taslağının oluşturulması yönünde görüşeceğiz. Ankara’da gerçekleştirilen toplantı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iki ayrı taslak oluşturdu. İki husus çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taslağında da madde olarak ilave edilmişti. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine göre, bazı suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmemesi, hapis cezalarının seçenek yaptırımlarına çevrilerek ertelenmemesi, bana göre işin özü bu. Bizleri rahatsız eden ve sporda şiddetin ortaya çıkmasına sebep olan bir takım hususlar var. Örneğin bir tanesi, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması. Bu suçlara verilen cezalar bildiğiniz gibi 1 yıldan az ise para cezasına, 2 yıldan az ise hükmün açıklamasının geri bırakılması veya ertelenmesi gibi alternatiflere dönüyor. Yine hakaret içeren tezahüratlar aynı şeklide. Bu suçlara o maddeyi uygulasak, acaba sporda şiddetin önüne geçebilir miyiz? Bence evet."

ERHAN GÜLVEREN: "ÖNCE KANUNLARI İYİ UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

İl Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, spor alanlarında holiganların olduğunu söyleyerek, "Bizim önce kanunları iyi uygulamamız gerekir. Bu bir sitem değil. Yaptırımların etkisine karar vermek ve buna göre kanunu uygulamak gerekir. Herkesin kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması lazım. Biz futbol sahalarına aileleri ne kadar sokabilirsek, istenmeyen durumların önüne o kadar geçebiliriz. Olay olduktan sonra sebebiyet verenleri yakalayıp adliyeye göndermek, işimizin ikinci kısmı. Önemli olan suçun işlenmemesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

MURAT KOCAKAYA: "CEZALARIN İYİ UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLI EKSİKLİK GÖRÜYORUM”

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise spor alanlarında yaşanan olayların sona erdirilebilmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Spor müsabakaları, taraftar aidiyeti ile ulaşılan ekonomik büyüklükle birlikte, sadece sonuçtan ve seyir zevkinden ibaret değil. Haftanın 6 gününü yasalara uygun yaşayan kişinin, maç gününde nasıl birine döndüğünü görebiliyoruz. O dönemi kontrol altına alabilmek bizlerin görevi. Maçtan bir gün sonra o insan yine bizden biri. Üzerimize düşen, o birkaç saatin kontrol altına alınması. Eğitim boyutu çok önemli ancak yapılanların bir yaptırımı olmalı. Cezaların iyi uygulanmamasından kaynaklanan, önleme eksikliği görüyorum. İki gün bunu tartışacağız" diye konuştu.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu