Spor İstanbul’dan İHA’ya 3 ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “Basın ve Spor Ödülleri” sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleşen geceye Spor İstanbul Genel Müdürü Vekili Spor İstanbul Genel Müdürü Vekili Yakup Güler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Yakup Güler, ödül alan kişilere gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Gecede İhlas Haber Ajansı 3 kategoride ödüle layık görüldü. Mehmet Şirin Topaloğlu fotoğraf kategorisinde birinci, Görüntülü Basın Röportaj kategorisinde Bozhan Memiş ikinci olurken, İHA da Ajanslar kategorisinde ödül aldı.

Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri'nde dereceye giren ve ödül alan kurum ve isimler ise şöyle:

Cüneyt Koryürek Özel Ödülü: Fenerbahçe Spor Kulübü

Neriman Tekil Özel Ödülü: Turan Göker

Türk Sporuna Destek Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Vefa Ödülleri: Fuat Akdağ

Jüri Özel Ödülü: Cüneyt Kıran, Mehmet Sevinç, Uygar Karaca

Ajans kategorisi: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Türk Spor Ajansı

Görüntülü Basın Haber Kategorisi: 1- Abdülhalik Çimen (A Haber), 2- Nazlı Çelik (Star Tv Ana Haber), 3 - Cem Öğretir (Atv Ana Haber), Mansiyon - Ramazan Kurnaz (Show Tv Ana Haber)

Görüntülü Basın Programlar Kategorisi: 1- Cüneyt Şen (A Spor), 2- Beyza Hakan (24 TV), 3- Turhan Seven (FB TV), Mansiyon - Alper Berber (Beın Sports)

Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi: 1- Mustafa Akın (DHA), 2 - Bozhan Memiş (İHA),

3- Hazal Ayaşan Ayar (24 TV), Mansiyon - Selen Gül Dayıoğlu (FB TV)

Radyo Kategorisi: 1- Sabri Ugan (Radyo Spor), 2- Ufuk Kaan Karacan (Maçkolik) 3- İlker Duralı (Lig Radyo)

Kameraman Kategorisi: 1- Taşkın Taşkıran (TRT Spor), 2- Murat Karadağ (AA), 3- Mahmut Portakal (24 TV)

Spor İstanbul Özel Ödülleri: Murat Serkan Korkmaz (A spor), Cem Yılmaz (CNN Türk), Mehmet Buğra Şahin (TRT Spor), Mustafa Ersoy (Bein Sports), İlhan Uzundurukan (Sports TV), Harun Şen (Ülke TV), Aydın Bayram (Star Gazetesi ), Zahid Akman (Kanal 7), Murat Özbostan (Sabah)

Yazılı Basın Haber Kategorisi: 1- Halil Özer (Habertürk), 2- Yalçın Uygun (Fanatik ) 3- Zeki Uzundurukan (Fotomaç), Mansiyon - Alper Tunga Albayrak (Yeni Şafak)

Fotoğraf Kategorisi: 1- Mehmet Şirin Topaloğlu (İHA), 2- Vedat Yangın, 3- Adem Kabayel (Hürriyet), Mansiyon - Salih Zeki Fazlıoğlu (AA)

Maratonu Destekleyen Spor Kulüpleri: TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor

Sivil Toplum Kuruluşları: Kadem, Kızılay, Yeşilay, TKD

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

