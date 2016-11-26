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Spor, kardeşlik köprüsü olacak

Sultanbeyli’de yaşayan mülteci çocuklar için çok önemli bir proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında mülteci çocuklar spor yaparak hayata adapte olacak ve Sultanbeylili çocuklarla spor aracılığıyla kaynaşacaklar.

Spor, kardeşlik köprüsü olacak

26 Kasım 2016 10:44

Sultanbeyli’de yaşamını sürdüren mülteci çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak için Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği yeni bir projeye imza atıyor. Sultanbeyli spor salonunda mülteci çocuklar spor yaparak rehabilite olacak ve ilerleyen günlerde Sultanbeylili çocuklarla spor yaparak kardeşlikleri pekişecek. Mülteci Entegrasyonu ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi Projesi kapsamında yürütülecek olan spor faaliyetleri Welthungerhilfe (Dünya Açlık Yardımı) ve GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) kurumları tarafından finanse edilecek. Bu kapsamda 25’i ilkokul 25’i ortaokul seviyesinde olan 50 mülteci çocuğa her hafta beden aktiviteleri, beyin sporları (Jenga, tangram, reversi, qwirkle, katamino ve sihirli kule) ve salon sporları(Hentbol, futsal, squash, masa tenisi vs.) yaptırılacak. 6 ay sürecek olan aktivite programına toplamda 300 mülteci çocuk katılacak.

Kardeşlik köprüsü
Etkinlikler proje koordinatörü, tercüman, mülteci eğitimciler ve spor eğitmenleri tarafından ortaklaşa yürütülecek. İlk ay sadece mülteci çocuklarla yapılacak bu etkinliklere sonraki aylarda sosyal entegrasyonu güçlendirme adına ilçe çocukları da dahil edilecek ve tüm etkinliklerde bir arada olmaları sağlanacak. Bu yaklaşımın temelinde birlik beraberlik duygusunu kuvvetlendirerek bir arada yaşama kültürüne katkı sağlama, milletler arası iletişim olanaklarını arttırma ve dil öğrenimini kolaylaştırma amacı yatıyor.

Etiketler: sultanbeyli


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