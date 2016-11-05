Edinilen bilgiye göre, Değirmenlikızık Mahallesi Dolan Sokak’taki evinden ‘ekmek almaya gidiyorum’ diyerek ayrılan 3 çocuk 2 torun sahibi emekli Bünyamin Kaplıca (56), Maltepe Mahallesindeki bir kahvehaneye uğradı. Kahvehaneden ayrılırken en son kapı önünde kimliği belirsiz bir kişi ile yüksek sesle konuştuğu görülen yaşlı adam evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 6 mermi ile ağır yaralanan Bünyamin Kaplıca, 112 Ambulansıyla götürüldüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri cinayetin işlendiği sokağın girişinde 7 adet boş kovan buldu. Değirmenlikızık Spor Kulübü kurucularından olduğu öğrenilen Kaplıca’nın yarın Değirmenlikızık Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Değirmenlikızık Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Yusuf Ali Arslan



