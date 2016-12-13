Kentte yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu (SRT) ve Vizyon 58 televizyonlarının spor programı sunucuları Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından PKK tarafından düzenlenen bombalı terör saldırısında tepki gösterdi. Yayına çevik kuvvet polislerinin üniformasıyla çıkan program sunucuları ve konuklar, bombalı saldırıyı kınayarak şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi. SRT'de yayınlanan Spor Günlüğü programının sunucusu Ali Yavuz, "Bu programda futbol konuşmak, golleri anlatmak pek de hoş olmayacak. Çünkü Beşiktaş-Bursa maçının ardından gönüllerimiz yandı. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Bu olaya karışan terörist grupları Allah kahretsin. Söylenecek çok ağır kelimeler var ama, bu kelimeleri sarf etmemek için kendimi zor tutuyorum. Ama metaneti elden bırakmadan, bu ülkeyi birkaç çapulcuya bırakmayacağımızın da bilinmesini istiyorum" dedi.

Futbol analiz programının sunucusu Abdullah Yiğit ise, "2 gün önce yaşanan saldırının anısına bugün şanlı polisimizin üniformasıyla karşınızdayız. Burada mesajımız çok açık, biz polisimizin yanındayız, devletimizin yanındayız, biz ay yıldızlı bayrağımızın yanındayız. Biz polisimize, askerimize dünden daha çok bağlıyız." şeklinde konuştu.

Hakan Kaleli