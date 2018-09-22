Spor Toto 1. Lig: TY Elazığspor: 4 - K. Karabükspor: 0

Maçtan Dakikalar:

9. dakikada sağ kanattan Serkan'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet Aras'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

10. dakikada Berk ceza sahası dışında rakibini çalımladı ve pasını Ahmet'e verdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan şutu az farkla auta gitti.

14. dakikada Kadir Bekmezci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ahmet Aras'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutu dışarı çıktı.

38. dakikada Batuhan'ın pasında Yusuf'un ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

42. dakikada Serkan'ın sol kanattan yerden pasında Ahmet'in vuruşunda top çizgideki Bagayoko'dan döndü. Dönen topla bir kez daha buluşan Ahmet'in şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

50. dakikada Kadir Bekmezci'nin uzak mesafeli şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topa uçarak kafayı vuran Bagayoko farkı ikiye çıkardı. 2-0

58. dakikada organize gelişen Elazığspor atağında Ahmet Aras'ın ara pasına hareketlenen Bagayoko'nun vuruşunu kaleci kornere çeldi.

65. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Bagayoko'nun şutunu savunmada Fatih elle kesince hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Ahmet Aras meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

69. dakikada Kadir Taşoğlu'nun pasında Emre, ceza sahası yayı üzerinden dönerek vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

70. dakikada Adem'in sağ kanattan sert ortasında Emre'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Anıl Usta

TY Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Onur Alsu, Kadir Bekmezci (Enes Batın dk. 80), Kadir Taşoğlu, Emre Öztürk, Ahmet Aras (Erhan dk. 80), Serkan Kurtuluş (Ali Fırat dk. 72), Bagayoko

Yedekler: Ahmet Doğan, Diarra, Eren Çinkılınç

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

K. Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt (Arif dk. 77 ?), Cihan Aydın (Toykan dk. 64), Berk Kervankıran (Arda dk. 89 ?), Melih Berat Arslan

Yedekler: Furkan Kaçar, Doğukan Toksöz, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Ahmet Aras (dk. 9 ve 65 pen.), Bagayoko (dk. 50), Emre (dk. 69) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), Can, Fatih,Toykan (Karabükspor)

Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç