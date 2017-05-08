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Spor Toto 2. Lig - Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Sivas Belediyespor: 0

Spor Toto 2. Lig Play-off çeyrek final maçında, Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Sivas Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 2. Lig - Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Sivas Belediyespor: 0

08 Mayıs 2017 19:30

Çeyrek final ilk maçında deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, tur atlayan taraf oldu. Amed Sportif Faaliyetler, yarı finalde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la eşleşti.

Stat: S.S Tesisleri

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bahtiyar Birinci xx, Kamil Çetin xx

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş Yurt xx, Abdullah Çetin xx, Oğuz Çetinkaya xx, Kamil İçer xxx, Şahin Şafakoğlu xx, Mansur Çalar xxx, Okan Dernek xx, Yusuf Yağmur xx (Tekin Adar dk. 90 ?), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Ercan Çapar x (Murat Yılmaz dk. 60 x), Deniz Naki xx (Koray Şanlı dk. 89 ?)

Sivas Belediyespor: Yakup Bugun xx, Abdurrahman Kuyucu xx (İsmail Bulut dk. 65 x), Emrah Bedir xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Tunay Acar xx, Ali Aydın xxx, Seyid Ahmet Han xx, Tolga Tekin xx, Niyazi Batuhan Salman xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 90 ?), Yakup Yiğit xx, Nuri Melih Mursal xx

Kırmızı kart: Nuri Melih Mursal (dk. 52) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Mehmet Sıddık İstemi, Abdullah Çetin, Oğuz Çatinkaya, Kamil İçer (Amed Sportif Faaliyetler), Niyazi Batuhan Selman, Tuncay Acar, Yakup Yiğit, Seyid Ahmed Han, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor) 

Etiketler: Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Sivas Belediyespor, Spor Toto 2. Lig


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