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Spor Toto 2. Lig - Gümüşhanespor: 3 - Menemen Belediyespor: 3

Spor Toto 2. Lig Play-off Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında, sahasında Menemen Belediyespor’la 3-3 berabere kalan Gümüşhanespor, TFF 1. Lig yolunda yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Spor Toto 2. Lig - Gümüşhanespor: 3 - Menemen Belediyespor: 3

08 Mayıs 2017 19:33

Maçtan dakikalar

23. dakikada Gümüşhanespor’un sağ kanattan Rıdvan’la kullandığı taç atışında ceza sahasında bir anda boş pozisyonda topu önünde bulan Mehmet Menderes’in sert vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

56. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında kısa pasların sonunda topla buluşan Mert Hakan çaprazdan net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

58. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına atılan uzun pası iyi takip eden Hikmet, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

80. dakikada Gümüşhanespor’da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, Zafer’in kafa vuruşunu kaleci Bayram’ın kale çizgisinde çeldiği topu iyi takip eden Rıdvan topu ağlara gönderdi.

82. dakikada bu kez sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Mehmet Menderes’in ortasına arka direkte iyi yükselen Rıdvan, bir kez daha topu ağlara gönderdi.

90+3. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağından Mustafa’nın ortasını kaleci Hasan elinden kaçırdı, topu bir anda önünde bulan Gökhan Ünal topu ağlara gönderdi.

90+5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ev sahibi Gümüşhanespor’da günün golcüsü Rıdvan bir kez daha topu ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Abdullah Bora Özkara xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Salih Zafer xx, Ali Sakal xx, Taşkın xx, Cumhur xx (Alperen dk. 75 x), Ali Özgün xx (Sehat dk. 87 ?), Zahit xx (Cem dk. 61 x), Taner xx, Mehmet Cansın xx, Mehmet Menderes xx, Rıdvan xx
Menemen Belediyespor: Bayram xx, Veli xx, Efe xx, Mustafa xx, Mert xx, Yasin xx, Murat xx, Haluk xx (Samet dk. 71 x), Ertuğrul xx (Gökhan dk. 86 ?), Serkan xx (Tayfun dk. 82 x), Hikmet xx
Goller: Mert (dk. 56), Hikmet (dk. 58), Gökhan Ünal (dk. 90+3) (Menemen Belediyespor) Rıdvan (dk. 80, 83 ve 90+5) (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kart: Yasin (dk. 45) (Menemen Belediyespor)
Sarı Kartlar: Yasin, Veli, Bayram, Serkan, Haluk, Hikmet, Samet (Menemen Belediyespor), Zahit, Mehmet Menderes (Gümüşhanespor) 

Recep Ergin 

Etiketler: Gümüşhanespor, menemen belediyespor, Spor Toto 2. Lig


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