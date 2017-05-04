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Spor Toto 3. Lig - Diyarbekirspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 3. Lig Play-Off yarı final ilk müsabakasında Diyarbekirspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 3. Lig - Diyarbekirspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 1

04 Mayıs 2017 19:50

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısında oyuna giren Darıca Gençlerbirliği’inin genç futbolcularından Özer Kutlu, 88. dakikada attığı golle takımını 1-0’a taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla Darıca Gençlerbirliğ, Diyarbakır’dan 3 puanla ayrılarak, ikinci maç için büyük bir avantaj sağladı.

Maçın karnesi

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Can Savaşan xx, Bersan Duran xx

Diyarbekirspor: Onur Bilgin xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Serdar Cansu xx, Sefacan Taşkolu x (Enver Abdullah Filiz dk.76 x), Fahrettin Bıyıklı xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Hüseyin Bak x, Serhat Baştan x (Adem Aydın dk.71 x), Tunç Murat Behram xx, Mehmet Özdıraz x, Ergun Cengiz x (Feyzullah Şahin Güneş dk. 62 x)

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli xxx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Yusuf Orhan xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Özer Kutlu dk. 84 xx), Aziz Kızılgün xxx, Hayrullah Bilazer xx, Gökhan Solak x (Metehan Yatkın dk.75 x), Murat Can Bölükbaşı x (Gökhan Erdoğan dk. 62 x)

Sarı kartlar: Sefacan Taşkolu (Diyarbekirspor), Yusuf Orhan, Selçuk Baştürk, Gökhan Köstereli (Darıca Gençelerbirliği)

Gol: Özer Kutlu (dk. 88) (Diyarbekirspor) 

Mehmet Çakan 

Etiketler: Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Spor Toto 3. Lig


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