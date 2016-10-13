Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Spor Toto 3. Lig ekibi Diyarbekirspor Teknik Direktörü Metin Altınay'dan açıklamalar

Spor Toto 3. Lig ekibi Diyarbekirspor Teknik Direktörü Metin Altınay'dan açıklamalar

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor Teknik Direktörü Metin Altınay, Diyarbakır’a gelen takımlara karşı sahada etkili bir oyun oynamayı amaçladıklarını söyledi. Altınay, “Buraya gelen takımlara zor bir deplasman olduğunu ve puan çıkarmalarının zor olacağını hissettirmeliyiz” dedi.


13 Ekim 2016 13:47

Diyarbekirspor’un başında çıktığı 2 maçı da kazanan teknik direktör Metin Altınay, gelecek için umutlu ve iddialı konuştu. Her geçen maç takım oyununu biraz daha geliştirdiklerini belirten Altınay, ”Adliyespor maçını iyi oynayarak kazandık. Maç içinde net pozisyonlar yakaladık. Bunları gole çevirmede daha dikkatli olmalıyız. Maç bizim kontrolümüzde geçti. Takım oyununu her geçen maç daha da geliştiriyoruz” diye konuştu.

Pazar günü kendi sahalarında Bergama Belediyespor ile yapacakları maça da değinen Altınay, bu karşılaşma dahil tüm maçlarda rakip takımlara ağırlıklarını hissettirmek istediklerini anlattı. 

Etiketler: Diyarbekirspor Teknik Direktörü Metin Altınay, Spor Toto 3. Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!