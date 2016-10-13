Diyarbekirspor’un başında çıktığı 2 maçı da kazanan teknik direktör Metin Altınay, gelecek için umutlu ve iddialı konuştu. Her geçen maç takım oyununu biraz daha geliştirdiklerini belirten Altınay, ”Adliyespor maçını iyi oynayarak kazandık. Maç içinde net pozisyonlar yakaladık. Bunları gole çevirmede daha dikkatli olmalıyız. Maç bizim kontrolümüzde geçti. Takım oyununu her geçen maç daha da geliştiriyoruz” diye konuştu.

Pazar günü kendi sahalarında Bergama Belediyespor ile yapacakları maça da değinen Altınay, bu karşılaşma dahil tüm maçlarda rakip takımlara ağırlıklarını hissettirmek istediklerini anlattı.