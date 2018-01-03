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Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, Akhisarspor’a 10 yıllık kiralaya verilecek

Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan bölgenin en büyük yatırımı olan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda inşaatın tamamlanması ve geçici kabulün yapılması ardından kiralanması meclis gündemine geldi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, Akhisarspora 10 yıllık kiralaya verilecek

03 Ocak 2018 22:25

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı başkanlığında bu akşam meclis salonunda yapılan 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısının 3’üncü gündem maddesi güne damga vurdu. Akhisar Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı üçüncü gündem maddesinde, Akhisar Belediyesine ait “Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu” uzun süreli olarak kiralanması hususunda Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine kiralanması yer aldı.

Akhisar Belediye Encümeninin 3 yıl yetkisi olduğundan dolayı 10 yıllık kiraya verilmesi için meclisin encümene yetki vermesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Salih Hızlı, meclisten bu konuda yetki istedi. CHP ve MHP grup başkanları 10 yıllık kiralamaya karşı olduklarını gelecek olan meclis üyelerini bu konuda bağlayıcı bir karar olacağını kaydetti. Durumun daha anlaşılabilir bir hale gelmesi ve grup üyelerinin kendi aralarında müzakere yapması için Belediye Başkanı Salih Hızlı meclise 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından CHP ve MHP Grup başkanları 5 yıl kiralamaya izin verebileceklerini 10 yılın çok uzun bir süre olduğunu bundan dolayı bu karar karşı çıktıklarını ifade etti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Salih Hızlı kararı meclise sundu. 10 yıl kiralanması için encümene yetki verilmesini CHP meclis üyelerinin tamamı ile MHP meclis üyelerinden Fatma Kocabıyıkoğlu, İbrahim Vardar ve Mehmet Taşar bu kararı onaylamadı. Ancak AK Parti meclis üyelerinin tamamı ile MHP meclis üyelerinden Halil Aktaş, Leyla Özkan ve Arif Oruntaş 10 yıllık kiralama yetkisinin encümene verilmesini onayladı.

Böylelikle 16 Ocak 2017 Salı günü yapılacak protokolle Akhisar Belediye Encümeni 10 yıl süre ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunu, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine kiralayacak. 

Barış Gezici

Etiketler: Akhisarspor

 

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