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Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş maçıyla başlayacak.

Spor Toto Basketbol Liginde 10. hafta heyecanı

09 Aralık 2016 10:16

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta heyecanı yarın ve 11-12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Beşiktaş Sompo Japan, yarın evinde Tofaş’ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Muratbey Uşak Sportif’i Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 83-73 mağlup eden Galatasaray Odeabank, İstanbul BBSK deplasmanına giderken 9. hafta mücadelesinde Tofaş’a 81-72 yenilen Fenerbahçe ise evinde ligin lideri Banvit ile karşılaşacak. Anadolu Efes’in konuğu da Pınar Karşıyaka olacak. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

10 Aralık Cumartesi
14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
16.00 TED Ankara Kolejliler - Best Balıkesir
17.00 Trabzonspor Medical Park - Gaziantep Basketbol

11 Aralık Pazar
13.00 Fenerbahçe - Banvit
16.00 Muratbey Uşak Sportif - Demir İnşaat Büyükçekmece
19.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

12 Aralık Pazartesi
18.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka Doğuş
19.00 İstanbul BBSK - Galatasaray Odeabank 

Etiketler: Spor Toto Basketbol Ligi


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