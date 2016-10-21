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Spor Toto Basketbol Ligi’nde 3. hafta heyecanı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak İstanbul BBSK - Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Basketbol Liginde 3. hafta heyecanı

21 Ekim 2016 10:41

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 23 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Geçtiğimiz hafta İstanbul BBSK’yi evinde 76-62'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Yeşilgiresun Belediyespor’a konuk olacak. TED Ankara Kolejliler’i 109-60 mağlup eden Anadolu Efes, Best Balıkesir deplasmanına giderken Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Banvit ile mücadele edecek.
Ligde geride kalan iki haftada Anadolu Efes, averajla zirvede yer alırken, son sırada ise TED Ankara Kolejliler bulunuyor. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cumartesi
14.00 İstanbul BBSK - Beşiktaş Sompo Japan
16.00 Pınar Karşıyaka - Trabzonspor Medical Park
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - TOFAŞ
19.00 Darüşşafaka Doğuş - Gaziantep Basketbol

23 Ekim Pazar
16.00 Muratbey Uşak - TED Ankara Kolejlier
17.00 Best Balıkesir - Anadolu Efes
17.00 Galatasaray Odeabank - Banvit
19.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Fenerbahçe 

Etiketler: Spor Toto Basketbol Ligi


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