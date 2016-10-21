Spor Toto Basketbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 23 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Geçtiğimiz hafta İstanbul BBSK’yi evinde 76-62'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Yeşilgiresun Belediyespor’a konuk olacak. TED Ankara Kolejliler’i 109-60 mağlup eden Anadolu Efes, Best Balıkesir deplasmanına giderken Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Banvit ile mücadele edecek.

Ligde geride kalan iki haftada Anadolu Efes, averajla zirvede yer alırken, son sırada ise TED Ankara Kolejliler bulunuyor. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cumartesi

14.00 İstanbul BBSK - Beşiktaş Sompo Japan

16.00 Pınar Karşıyaka - Trabzonspor Medical Park

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - TOFAŞ

19.00 Darüşşafaka Doğuş - Gaziantep Basketbol

23 Ekim Pazar

16.00 Muratbey Uşak - TED Ankara Kolejlier

17.00 Best Balıkesir - Anadolu Efes

17.00 Galatasaray Odeabank - Banvit

19.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Fenerbahçe