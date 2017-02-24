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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabaka 4-2 konuk ekip Kayserispor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

24 Şubat 2017 21:00

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan konuk ekip Kayserispor, müsabakanın sonunda sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Kayserispor, bu sonuçla puanını 25'e çıkartırken, Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı. 

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen atakta Özgür Çek’in ceza sahası içinde Igiebor’a pasladığı topu, Igiebor altıpasın içinde bulunan Kweuke ile buluşturdu. Topu filelerle buluşturan Kweuke takımı adına ilk golü kaydetti. 1-0

15. dakikada konuk ekip Kayserispor’un kazandığı köşe vuruşunda Güray Vural topu kısa pasla Deniz Türüç’e aktardı. Deniz’in ortasında ceza sahası içinde Lawal kafa ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

23. dakikada ceza sahası sol çaprazından Özgür Çek’in ceza sahası içene gönderdiği serbest vuruşta savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılamayan topla buluşan Kweuke kaleye vuruşunu yaptı ancak Kaleci Ahamada topu uzaklaştırdı.

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43. dakikada Rotman'ın gönderdiği uzun pasta Umut Bulut kafa ile topu arka direğe indirdi. Önüne düşen topu Güray Vural ağlarla buluşturdu.1-2

46. dakikada Igiebor’un sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu Kweuke penaltı noktasından yeniden kaleye gönderdi ancak top yandan dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip Kayserispor’da Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından kaleye vuruşunda topu Kaleci Diallo sol kenarda kornere çeldi.

76. dakikada sol kanattan ceza sahası içine orta yapan Güray Vural’un topuna hareketlenen Welliton, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

81. dakikada altıpasın içinde topla buluşan Davide Petrucci’nin kaleye göndermek istediği şutunda topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

89. dakikada Oğulcan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kweuke meşin yuvarları filelerle buluşturdu. 2-3

90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Güray Vural’ın pasında topu iyi kontrol eden Welliton meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4

 

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx

Çaykur Rizespor: Diallo x, Oboabona xx, Ali Yakoubi xx, Igiebor xx, Özgür xx (Petrucci dk. 77 x), Jantscher x (Oğulcan dk. 57 x), Saadane xx, Ahmet İlhan x, Recep, Edomwonyi x (Ismael dk. 68 x), Kweuke xx
Yedekler: Gökhan, Orhan, Robin, Tuszynski
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kayserispor: Ahamada xxx, Rotman xxx, Mabiala xxx, Umut, Deniz xxx (Nguemo dk. 83 ?), Welliton xxx, Lawal xx (Samba Sow dk. 68 xx), Erkan xxx (Levent dk. 87 ?), Hakan xxx, Kana Bıyık xxx, Güray xxx
Yedekler: Muammer, Ferreira, Kubilay, Traore
Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Goller: Kweuke (dk. 5 ve 89 pen.) (Çaykur Rizespor), Lawal (dk. 15), Güray (dk. 43), Welliton (dk. 76 ve 90+2) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Ahmet İlhan (dk. 67) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Edomwonyi, Petrucci (Çaykur Rizespor), Hakan, Welliton (Kayserispor)

Bayram Ali Sarı - Hasan Fehmi Demir

Etiketler: çaykur rizespor, göl, izle, Kayserispor, maç sonucu, özet, Spor Toto Süper Lig


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