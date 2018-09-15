Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0

Maçtan dakikalar
12. dakikada Pinto'nun savunma arkasına gönderdiği topu ceza alanı önüne indiren Mokthar'ın pasında topla buluşan El Kabir, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
32. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında İlhan Parlak'tan önce dokunan kaleci Fatik yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu önledi.
62. dakikada hızlı hücuma çıkan Ankaragücü'nde sol çaprazda El Kabir'in şutu yandan auta çıktı.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Hopf, Alihan Kubalas, Pinto, El Kabir (Sedat Ağçay dk. 83 ?), Bifoumo Koulossa, Rıcardo Fayt, Djedje, Erdem Özgenç, İlhan Parlak, Heurtaux (Yalçın Ayhan dk. 66), Mokhtar (Putsila dk. 51)
Yedekler: Korcan Çelikay, Kone, Kenan Özer, Mahmut Akan, Cerci, Erdem Şen, Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic (Onur Ayık dk. 59), Bilal Kısa, Barbosa (Manu dk. 46), Eray Atasevan, Güray Vural, Sissoko, Dany, Regattin, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş (Josue dk. 46)
Yedekler: Lukac, Bora Kök, Mustafa Yumlu, Aykut Çeviker, Onurcan Güler, Serginho, Bokila
Teknik Direktör: Safet Susic
Goller: El Kabir (dk. 12) MKE Ankaragücü
Sarı Kartlar: Djedje, Bifouma (MKE Ankaragücü), Dany, Joseu, Onur Ayık, Güray Vural (Akhisarspor)
(Akhisarspor)
Ali Bayar