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Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Osmanlıspor sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Osmanlıspor’un penaltıdan yararlanamadığı müsabaka 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Bursaspor Galatasaray maçından özel kareler - Foto Galeri

01 Mayıs 2017 22:09
Bursaspor Galatasaray maçı foto özet - Tıkla İzle

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ndiaye, pasını Webo’ya aktardı. Webo’nun ara pasında Umar, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada kaleci Kaya topa sahip oldu ve tehlikeyi son anda önledi.

23. dakikada Mehmet Güven’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

45+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pinto’nun şutunda meşin yuvarlak direkten ceza sahası dışına açıldı. Burada topla buluşan Numan’ın şutunda top kaleci Kaya’nın ellerinde kaldı.

48. dakikada sol çaprazdan Webo ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Pinto’nun şutunda top üsten auta çıktı.

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51. dakikada Fofana’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Skubic’in ortasında kaleci Karcemarskas yatarak topa sahip olmayı başardı.

67. dakikada Webo’nun gönderdiği pasta topla buluşan Ndiaye’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin solundan dışarı çıktı.

73. dakikada Ndiaye’nin pasıyla ceza sahasına giren Regattin’in kaleci Kaya tarafından düşülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Umar geçti. Umar’ın 75. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Kaya’nın soluna doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Fofana’nın ceza sahası ön çizgisi yakınlarından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Regattin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada topa yükselen Webo’nun kafa vuruşundan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

KÜNYE

Stat: Osmanlı

Hakemler: Volkan Bayarslan x, İsmail Şencan x, Erkan Akbulut x

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xx, Pinto xx, Umar xx, Ndiaye xx, Mehmet Güven x, Bifouma x (Rusescu dk. 81 ?), Adam Maher x (Regattin dk. 62 x), Webo xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Muhammed Bayır, Sinan Kurt, Erdal Kılıçaslan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı xx, Skubic xx, Ali Turan x (Selim Ay dk. 16 x), Vukovic x, Baryy Douglas xx, Hadziahmetovic xx, Ali Çamdalı xx, Jens Jonsson x, Fofana xx (Milosevic dk. 87 ?), Ioan Hora x (Ömer Ali dk. 72 x), Rijad Bajic xx

Yedekler: Abdulaziz, Volkan Fındıklı, Emre Can, Alban Meha

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kartlar: Kaya Tarakçı (Atiker Konyaspor), Ndiaye, Rusescu (Osmanlıspor)

 

Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim

Etiketler: Atiker Konyaspor, maç sonucu, Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig


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