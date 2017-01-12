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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Ligde 17. hafta hakemleri açıklandı

12 Ocak 2017 12:12

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
 


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