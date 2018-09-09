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Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıkladı. Hafta önemli mücadelesinde Galatasaray, 14 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’de mücadele edecek. 

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı ise şu şekilde:

14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Alanyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor
20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor - B.B. Erzurumspor
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor  

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