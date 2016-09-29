Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nda 6. hafta heyecanı, cuma, cumartesi ve pazar ünü oynanacak maçlarla sürecek. 30 Eylül Cuma günü Akhisar Belediyespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçla başlayacak olan haftada Trabzonspor Cumartesi günü saat 16.00’da Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Cumartesi gününün bir diğer karşılaşmasında Beşiktaş Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Pazar günü saat 16.00’da Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Antalyspor’u ağırlayacakken, Fenerbahçe de aynı gün saat 19.00’da Osmanlısspor deplasmanına çıkacak.

HAFTANIN PROGRAMI

30.09.2016 Cuma

20.00 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği

01.10.2016 Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Kayserispor

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor

19.00 Gaziantepspor-Bursaspor

Çaykur Rizaspor-Beşiktaş

02.10.2016 Pazar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Antalyaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor

Osmanlıspor-Fenerbahçe