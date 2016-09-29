Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nda 6. hafta heyecanı, cuma, cumartesi ve pazar ünü oynanacak maçlarla sürecek. 30 Eylül Cuma günü Akhisar Belediyespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçla başlayacak olan haftada Trabzonspor Cumartesi günü saat 16.00’da Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Cumartesi gününün bir diğer karşılaşmasında Beşiktaş Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Pazar günü saat 16.00’da Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Antalyspor’u ağırlayacakken, Fenerbahçe de aynı gün saat 19.00’da Osmanlısspor deplasmanına çıkacak.
HAFTANIN PROGRAMI
30.09.2016 Cuma
20.00 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği
01.10.2016 Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Kayserispor
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
19.00 Gaziantepspor-Bursaspor
Çaykur Rizaspor-Beşiktaş
02.10.2016 Pazar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Antalyaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor
Osmanlıspor-Fenerbahçe