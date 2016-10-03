Turgay Şeren Sezonunun 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 5-0’la geçen Medipol Başakşehir, puanını 16’ya çıkardı ve bu haftayı da lider olarak tamamladı. Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında son anlarda bulduğu golle 3 puanı kaparken, Galatasaray evinde geriye düştüğü maçta Antalyaspor’u 3-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe ise Ankara deplasmanında Osmanlıspor’la 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 14 puanla 2., Galatasaray 14 puanla 3., Fenerbahçe ise 8 puanla 9. sırada yer aldı.
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TOPLU SONUÇLAR
Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği: 0-0
Kasımpaşa-Kayserispor: 3-1
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 4-0
Gaziantepspor-Bursaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-5
Galatasaray-Antalyaspor: 3-1
Atiker Konyaspor-Adanaspor: 1-0
Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1
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GOL KRALLIĞI
Gol krallığı yarışının zirvesinde ise 5’er golle 4 isim yer aldı.
Abdou Razack Traore (Kardemir Karabükspor)
Cenk Tosun (Beşiktaş)
Eren Derdiyok (Galatasaray)
Welliton Soares Morais (Kkayserispor)
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7. HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa-Gaziantepspor, Kayserispor-Beşiktaş, Adanaspor-Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği-Galatasaray, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Bursaspor-Osmanlıspor, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Karşılaşmalar milli ara dolayısıyla 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde yapılacak.