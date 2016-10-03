Turgay Şeren Sezonunun 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 5-0’la geçen Medipol Başakşehir, puanını 16’ya çıkardı ve bu haftayı da lider olarak tamamladı. Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında son anlarda bulduğu golle 3 puanı kaparken, Galatasaray evinde geriye düştüğü maçta Antalyaspor’u 3-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe ise Ankara deplasmanında Osmanlıspor’la 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 14 puanla 2., Galatasaray 14 puanla 3., Fenerbahçe ise 8 puanla 9. sırada yer aldı.

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TOPLU SONUÇLAR

Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği: 0-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 4-0

Gaziantepspor-Bursaspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-5

Galatasaray-Antalyaspor: 3-1

Atiker Konyaspor-Adanaspor: 1-0

Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1

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GOL KRALLIĞI

Gol krallığı yarışının zirvesinde ise 5’er golle 4 isim yer aldı.

Abdou Razack Traore (Kardemir Karabükspor)

Cenk Tosun (Beşiktaş)

Eren Derdiyok (Galatasaray)

Welliton Soares Morais (Kkayserispor)

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7. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa-Gaziantepspor, Kayserispor-Beşiktaş, Adanaspor-Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği-Galatasaray, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Bursaspor-Osmanlıspor, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Karşılaşmalar milli ara dolayısıyla 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde yapılacak.