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Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programları ve bu müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Ligde 7. haftanın programı belli oldu

13 Ekim 2016 15:47

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

15 Ekim Cumartesi
14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat
17.00 Kayserispor - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Cüneyt Çakır

16 Ekim Pazar
13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17 Ekim Pazartesi
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig


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