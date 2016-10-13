Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

15 Ekim Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat

17.00 Kayserispor - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Cüneyt Çakır

16 Ekim Pazar

13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17 Ekim Pazartesi

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım