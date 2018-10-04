Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama ile 8. hafta hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında ALi Palabıyık düdük çalacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Bursaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: ALi Palabıyık

19.00 Akhisarspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk