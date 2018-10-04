İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama ile 8. hafta hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında ALi Palabıyık düdük çalacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Bursaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
18.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: ALi Palabıyık
19.00 Akhisarspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk  

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.