Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı 2-0 yenerek, evinde sarı kırmızılı takıma yenilmeme rekorunu 18 yıla taşıdı. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, takipçisi Beşiktaş da Adana’dan 3 puanla dönmeyi başardı. Trabzonspor ise Avni Aker’e veda maçında Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. İşte 11. haftanın sonuçları:
Gaziantepspor 0 - 3 Atiker Konyaspor
Bursaspor 0 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
Adanaspor 1 - 2 Beşiktaş
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor
Kasımpaşa 2 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor
Kayserispor 0 - 2 Gençlerbirliği
Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray
Medipol Başakşehir FK 2 -1 Çaykur Rizespor
Trabzonspor 0-1 Antalyaspor
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GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde 7 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 7 (Beşiktaş)
Abdou Razack Traore: 6 (Kardemir Karabükspor)
Rİad Bajic: 6 (Atiker Konyaspor)
Robin van Persie: 6 (Fenerbahçe)
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12. HAFTANIN PROGRAMI
Ligde 12. hafta, 25 Kasım Cuma oynanacak 2 maçla başlayacak. Program şöyle:
25 Kasım Cuma
Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor (20.00)
Galatasaray - Bursaspor (20.00)
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26 Kasım Cumartesi
Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor (13.30)
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor – Kasımpaşa (16.00)
Antalyaspor - Adanaspor (19.00)
Beşiktaş - Medipol Başakşehir FK (19.00)
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27 Kasım Pazar
Gençlerbirliği – Trabzonspor (16.00)
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (19.00)
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28 Kasım Pazartesi
Atiker Konyaspor - Osmanlıspor (20.00)