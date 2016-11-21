Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Spor Toto Süper Lig’de geride kalan haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftası, Medipol Başakşehir’in liderliğiyle tamamlandı. Haftanın öne çıkan maçıysa Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 yendiği dev derbiydi.

Spor Toto Süper Ligde geride kalan haftanın görünümü

21 Kasım 2016 23:44

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı 2-0 yenerek, evinde sarı kırmızılı takıma yenilmeme rekorunu 18 yıla taşıdı. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, takipçisi Beşiktaş da Adana’dan 3 puanla dönmeyi başardı. Trabzonspor ise Avni Aker’e veda maçında Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. İşte 11. haftanın sonuçları:

Gaziantepspor 0 - 3 Atiker Konyaspor

Bursaspor 0 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor

Adanaspor 1 - 2 Beşiktaş

Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa 2 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor

Kayserispor 0 - 2 Gençlerbirliği

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

Medipol Başakşehir FK 2 -1 Çaykur Rizespor

Trabzonspor 0-1 Antalyaspor

......

GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde 7 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 7 (Beşiktaş)

Abdou Razack Traore: 6 (Kardemir Karabükspor)

Rİad Bajic: 6 (Atiker Konyaspor)

Robin van Persie: 6 (Fenerbahçe)

......

12. HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 12. hafta, 25 Kasım Cuma oynanacak 2 maçla başlayacak. Program şöyle:

25 Kasım Cuma

Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor (20.00)

Galatasaray - Bursaspor (20.00)

26 Kasım Cumartesi

Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor (13.30)

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor – Kasımpaşa (16.00)

Antalyaspor - Adanaspor (19.00)

Beşiktaş - Medipol Başakşehir FK (19.00)

27 Kasım Pazar

Gençlerbirliği – Trabzonspor (16.00)

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (19.00)

28 Kasım Pazartesi

Atiker Konyaspor - Osmanlıspor (20.00)

Etiketler: Spor Toto Süper Lig’in 11. haftası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!