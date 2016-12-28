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Spor Toto Süper Lig’de ilk yarı istatistikleri

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte en çok gol atan takım Fenerbahçe olurken, en az gol yiyen takım ise Medipol Başakşehir oldu. Gol krallığında zirvede Cenk Tosun yer alırken, asist liderliğinde ise Wesley Sneijder başı çekti.

Spor Toto Süper Ligde ilk yarı istatistikleri

28 Aralık 2016 12:38

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresi sonunda başarılı istatistiklere sahip takımlar ve futbolcular belli oldu. 16 hafta sonunda oynanan maçların ardından öne çıkan istatistikler şöyle:

Lider Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir, 16 maç sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik sonucu topladığı 36 puanla namağlup şekilde lider konumda bulunuyor. Beşiktaş ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle rakibinin 1 puan gerisinde yer alıyor. Ligin ilk yarısında istenen performansı gösteremeyen iki ekipten Galatasaray, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 33 puanla 3. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 4. sırada bulunuyor.

En çok başarılı pas yapan takım Galatasaray
Ligin ilk yarısında, en çok başarılı pas yapan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, maç başına yaptığı 485 pas ile bu alanda ilk sırayı çekerken, Beşiktaş maç başına yaptığı 482 pas ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor. Rakiplerine göre pas sayısı düşük olan Fenerbahçe ise 328 pas ortalamasına sahip.

Topa en çok sahip olan Beşiktaş
Siyah-beyazlılar, yüzde 63’le maç başı topa sahip olma oranında ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş’ı yüzde 62 oranla Galatasaray izlerken, Fenerbahçe yüzde 53’le üçüncü, Osmanlıspor ise yüzde 52 ile dördüncü sırada yer alıyor. Lider Medipol Başakşehir ise yüzde 51’le Osmanlıspor’u takip ediyor.

En başarılı pas yapan isim Tolga Ciğerci
Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, maç başına yaptığı 76 pas ile ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizdi. Tolga’yı 75 pas ile Atiba Hutchinson izlerken, bir diğer siyah-beyazlı futbolcu Marcelo ise maç başına yaptığı 66 başarılı pas ortalaması ile 3. sırada yer alıyor.

Gol Kralı Cenk Tosun
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında gol krallığı yarışında zirvenin sahibi 10 golle Cenk Tosun. Cenk’i, 8 golle Konyaspor’un Boşnak futbolcusu Riad Bajic takip ediyor. Moussa Sow, Abdou Razack Traore ve Eren Derdiyok ise 7'şer gol kaydederek zirveyi zorluyor.

Asist lideri Sneijder
Ligin ilk yarısında Galatasaray’da Wesley Sneijder, 8 asistle ligin asist lideri konumunda. Fenerbahçeli Jermain Lens, 7 asistle Sneijder’i takip ediyor. Batalla, Bruma ve Deniz Türünç'ün ise 5 asisti bulunuyor.

Uygar Aydın 

 

Etiketler: cenk tosun, Spor Toto Süper Lig, Wesley Sneijder


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