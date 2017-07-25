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Spor ve dansla fazla kilolara veda ediyorlar

Adana’nın Sarıçam ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak ve zinde kalmak isteyen kadınlar, eğlenceyi ve sporu bir araya getiren Sarıçam Gençlik Eğitim Merkezi Kadın Yaşam ve Spor Salonu’nda buluşuyor.

Spor ve dansla fazla kilolara veda ediyorlar

25 Temmuz 2017 12:53

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Sarıçam Gençlik Eğitim Merkezi’ndeki 527 metrekarelik kapalı alanda oluşturulan Kadın Yaşam ve Spor Salonu, 7 aydır kadınlara özel hizmet veriyor. Daha düzgün bir duruş, esnek bir vücut ve fit bir görünüm hedefleyen kadınlar, son yılların en popüler ve etkili egzersiz programlarından gösterilen pilates, fitness, aerobik ve zumba yaparak fazla kilolarından kurtuluyor. Haftanın 6 günü açık olan Kadın Yaşam ve Spor Salonu’nda günde 5 seansta profesyonel antrenörler eşliğinde pilates, fitness, aerobik ve zumba yapan kadınlar, tatlı bir rekabet ortamında kondisyon depoluyor.

9 farklı aletten oluşan kadriyo istasyonları

Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda kurulan ve ocak ayından bu yana hizmet veren Sarıçam Gençlik Eğitim Merkezi Kadın Yaşam ve Spor Salonu’nda 9 farklı aletten oluşan kardiyo istasyonları bulunduğunu, her seansta 20 kadının bir saat boyunca spor yapabildiğini belirtti. 7 aydır hizmet veren tesisten bugüne kadar bin 600 kadının yararlandığını kaydeden Halil Hızlısoy, halen 527 aktif katılımcıyla faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi. Spor yapan kadınların tesisin teras katındaki okuma bölümünde dinlenebildiğini, kitap ve dergileri okuyarak zamanlarını değerlendirdiğini aktaran Hızlısoy, bitki çaylarının ücretsiz ikram edildiğini ifade etti.


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