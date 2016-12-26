Dün akşam Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya’yı hedef alan Ahmet Çakar, “Cüneyt, bugün Rize’de adamın elinde eldiven var, top eline çarpıyor ve sen penaltı veriyorsun. Kayseri-Karabük maçında olanlar... Öyle penaltı mı olur yahu? Bugün sen Halis, 9. dakikada Bruma’yı atsana. Belki Galatasaray 11’e 10 yine yenebilir ama olsun sen gördüğünü çal” dedi.

"HAKEM HATALARINDAN NEMALANMAYAN İKİ TAKIM VAR"

Süper Ligde hakem hatalarından nemalanmayan yalnızca iki takım olduğunu söyleyen Çakar, “Birisi Fenerbahçe, diğeri Medipol Başakşehir” diye konuştu.

ERMAN TOROĞLU: FENERBAHÇE HAKEM SÖYLEMLERİNDE HAKLI

Erman Toroğlu da Bruma’nın 9. dakikada kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek, “Utanmadan sarı kart veriyorsun. Ayıp ya ayıp! Hadi lan bırakın o işleri" dedi. A Spor’da konuşan Erman Toroğlu, "Fenerbahçe hakem söylemlerinde haklı. Cüneyt Çakır skandal bir penaltı veriliyor. Diğer taraf da öyle. Bu sezon teknik direktör değil, hakem transfer edeceksin" ifadelerini kullandı.

MEHMET DEMİRKOL: BİR DEĞİL İKİ YUMRUK SAVURDU

Halis Özkahya’yı topa tutan bir diğer isim olan NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol ise, “Hakemler inanılır gibi değil. Hangi maçta hangi hakem hangi saçmalığı yaptı, artık karıştırmaya başladık. Gerçekten çok acayip. Bruma’nın Alanya maçında yaptığı hareketin karşılığı net kırmızı kart. Bir değil iki tane yumruk savurdu. Bir yumruğun karşılığı kırmızı kart, iki tanesi ne renk bilmiyorum! Sağlı sollu vuruyor” dedi.

“YAKIŞIKLI ADAM, DİZİLERDE OYNAYABİLİR”

Halis Özkahya’nın hakemlik yapmaması gerektiğini savunan Demirkol, “Yakışıklı adam, dizilerde oynayabilir ama hakemlik yapmasın. Bakın bilerek söylüyorum; hakemler bu hafta Türkiye ligini sabote ettiler. Net olarak sabote ediyorlar. Diyecekler ki, ‘bilerek mi yapıyor?’ Ben de diyorum ki, ‘Bu yetenek ve bu form durumlarıyla bu hakemlere ısrarla maç yönettirmek, bilerek kasten yapmaktır” dedi.

"FIFA’YA ŞİKAYET EDECEĞİM"

Diğer hakemlerde de eleştiriler yönelten Mehmet Demirkol, şöyle devam etti:

“Cüneyt Çakır en az 1 ay dinlendirilmeli. Kalecinin eline çarpan top için penaltı verilir mi ya? Eldiveni görmüyor musun? Kurallara aykırı hareket ederek Halil Umut Meler’i FIFA hakemi yapıyorsunuz. Bu, Türk futbolunu sabote etmektir. Halil Umut Meler’e kokart takılmasını FIFA’ya şikayet edeceğim. O zaman kokartı nasıl sökülüyor görürsünüz."

(İHA)