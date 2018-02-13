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Spor yorumcusu Haldun Domaç'tan Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi’ne övgü

Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi’ni ziyaret eden gazeteci ve ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç, müzeye övgüler yağdırarak, "Burası gördüğüm en önemli müzelerden bir tanesi" dedi.

Spor yorumcusu Haldun Domaçtan Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesine övgü

13 Şubat 2018 14:10

Gazeteci ve ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç, dünyada ve Türkiye’de eşi benzeri olmayan ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi’ni ziyaret etti. Çoğunluğunu Türkiye karasularında yakalanan deniz canlılarının oluşturduğu müzeyi Domaç hayranlıkla gezdi.

Devasa büyüklükteki köpek balıkları, vatoz ve orkinosları mumlayanmış olarak gören Domaç, ‘Ben Avrupa’da da çok önemli müze olan Kaptan Cousteau müzesini gezdim. Canlı balıkların olduğu bir müzeydi. Ama burası oradan çok daha farklı. Burası gördüğüm en önemli müzelerden bir tanesi. Kenan Balcı’ya bir teşekkür borçluyuz. Özellikle bir Türk vatandaşı olarak bir teşekkür borçluyum. Bu müzenin Türkiye’nin tamamına hitap edecek, özellikle İstanbul’da tercih edilen bir yer olması için devlet yetkililerinin de bu müzeyi işaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu müzeyi görmekten büyük mutluluk duydum" şeklinde konuştu.

Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi’nin dünya genelinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Otuz yıldan buyana büyük bir uğraş verdik. Müzede bin 500’ün üzerinde deniz canlısı ve materyalleri var. Örneğin müzede sergilemekte olduğumuz bazı türleri denizlerimizde son beş yıldır görmek mümkün olmuyor. Bir çok nesli tükenen deniz canlısı var. Bizler denizlerimizde ki balıkları gelecek nesiller öğrensin diye bu müzeyi yaptık. Özellikle öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar” dedi.

 

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