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Spora en büyük destek Çaykur’dan

Bu yıl 64.sü düzenlenen Gillette - Milliyet yılın sporcusu gecesinde en iyi sporcu, en iyi takım, en iyi antrenör, en iyi spor anı, en iyi spor adamı da olmak üzere toplam 8 ana kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Spora en büyük destek Çaykurdan

05 Nisan 2018 15:06

Spor dünyasının önde gelen isimleri tarafından aday gösterilen 81 sporcu ve 8 takım arasından halk oylaması ile seçilen isimler canlı yayında açıklanırken heyecan da tırmandı.

Dün gece VW Arena’da gerçekleşen görkemli ödül törenine Çaykur da 3 sezondur Didi markası ile isim sponsorluğunu sürdürdüğü buz hokeyi ligi desteğini sahneye taşıdı ve Didi Buz Hokeyi Özel Ödülü’nü verdi.

Ödülü Çaykur Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın İmdat Sütlüoğlu’ndan alan buz hokeyi milli takımı oyuncuları Tuğçe Melis Demir ve İlkim Dilan Uygun, sponsor desteğinin özellikle gelişmekte olan sporların bilinirliğinin artırılması ve geleceği için çok önemli olduğunun altını çizdi. Sporcu olarak Çaykur’a gönül verdikleri de söyleyen sporcular, bu spor dalına olan yatırımları için teşekkür etti. İlkim Dilan Uygun, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Buz hokeyine yaptıkları yatırımdan dolayı Çaykur’a teşekkür ediyoruz. Sporumuz Türkiye’de fazla bilinmiyordu. Ancak Çaykur sayesinde son yıllarda artık tanınmaktan öte uluslararası arenada dereceye oynuyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

İmdat Sütlüoğlu ödül töreninde yapmış olduğu konuşmasında; 14 spor dalına aktif destek vermekte olan Çaykur için sporun ve gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesinin önemini vurguladı. Sütlüoğlu, “Çaykur’un sporun Oscarlarının verildiği bu organizasyonda yer alması spora ve sporcuya verilen desteği bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Etiketler: 64. Gillette - Milliyet spor ödülleri, Buz Hokeyi Takımı, Çaykur Tuğçe Melis Demir İlkim Dilan Uygun Didi Bu, imdat sütlüoğlu

 

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