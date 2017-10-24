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Spora Vefa Gecesi'nin 5.'si 27 Ekim'de düzenlenecek

Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Spora Vefa Gecesi'nin 5.'sinin 27 Ekim Cuma günü düzenleneceğini açıkladı.

Spora Vefa Gecesinin 5.si 27 Ekimde düzenlenecek

24 Ekim 2017 14:14

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, hayatını kaybeden gazeteci Ali CEran ve Ahmet Mülayim'i anarak başladı.

Severcan, "Kayseri Spor Adamları Derneği olarak spora hizmet etmiş faal sporculuğu, yöneticiliği, antrenörlüğü, hakemliği, il temsilciliğini bırakmış spor adamlarını bir araya getirmek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak, geçmişte yaptıkları hizmetlerinin bir nişanesi olarak onur belgesi ve plaket taltif etmeyi amaçladık" dedi.

Severcan, "Ebediyete intikal eden değerlerimizi hatırlayıp onlara Fatihalar yollamak için Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ana sponsorluğunda Spora Vefa Geceleri düzenliyoruz. Bu güne kadar 4 defa vefa gecesi düzenleyip 70 spor adamını plaket ve onur belgesi ile taltif ettik. 27.10.2017 Cuma günü 19.30'da Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda 5.'sini gerçekleştireceğimiz kokteyl, slayt gösterisi, plaket ve belge takdimi yapılacak." diye konuştu. 

 

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