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Sporcu çocuklara, çocuk hakları eğitimi verildi

Mersin'de Karacailyas Spor Kulübünde çeşitli dallarda sportif faaliyetlerde bulunan sporculara, çocuk hakları konusunda eğitim verildi.

Sporcu çocuklara, çocuk hakları eğitimi verildi

12 Temmuz 2017 13:36

Kulübün eğitim tesislerinde gerçekleştirilen ve 10-15 yaş arası 60 sporcunun katıldığı eğitimde, çocuklara temel hakları ve haklarını korumak için neler yapabilecekleri anlatıldı.
Etkinlikte konuşan Çocuk Hakları İl Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuk haklarının, uluslararası sözleşme ve anayasa ile 'Çocuk Hakları ve Ailenin Korunması' adı altında güvenceye alındığını vurguladı. Çocukların her alanda haklarını öğrenmesi gerektiğini belirten Sarı, "Koruma, gelişim, katılım ve kendini ifade edebilme alışkanlığı kazanması için çocuklara öncelikle haklarını öğretmekteyiz. Çocuklarımız günlük hayatta karşılaşabilecekleri riskler ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmektedir. Bu eğitimin bir spor tesisinde yapılması bizleri mutlu etmektedir. Bu imkanı sağlayan Karacailyas Spor Kulübü ve
yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğin sonunda sporculara, çocuk hakları kitapçığı dağıtıldı. 


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