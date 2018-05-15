Sporcu gençlere destek için iş birliğine gittiler

Doğa Sigorta, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü ile spora destek, gençlere daha iyi bir gelecek için sponsorluk anlaşması imzaladı. Doğa Sigorta merkez ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı ile İTÜ Spor Kulübü Başkanı Harun Erdenay katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında, Doğa Sigorta, İTÜ Spor Kulübü’nün Amerikan futbolu, Basketbol U18 ve Voleybol gibi en çok talep gören amatör branş takımlarına sponsor olacak. Ayrıca, İTÜ Spor Kulübü’nün basketbol spor okullarında farklı yaş gruplarından gençlere 1 yıllık burs verilecek.

İmza töreninde konuşan Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta’nın sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olduğunu vurguladı.

“Gençlere fayda sağlamaktan dolayı onur duyuyoruz”

Bu doğrultuda özellikle spora ve gençliğe yatırım yapmanın önemine inandıklarını kaydeden Kırmızı, şunları söyledi: “Doğa Sigorta olarak, ‘Ağaç yaşken eğilir’ diyor ve sosyal sorumluluk projelerimizde de bunu benimsiyoruz. Gençlerin en iyi ve verimli şekilde yetişmesi, doğru, sağlıklı alanlara yönelmesi için biz de şirket olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Hedefimiz gençlerin sporu sevmesine yardımcı olmak. Spor yoluyla sağlıklı bedenler ve zihinler yetişmesinin, güçlü ve mutlu toplumlar oluşmasına destek olacağına inanıyoruz. Bu sebeple, İTÜ Spor Kulübü gibi köklü bir kulübe destek olmak ve birlikte bir gönül birliğine girmekten, gençlere fayda sağlamaktan dolayı onur duyuyoruz. Bizim de desteğimizle kulübün daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı şimdiden gönülden kutlarız’ dedi.