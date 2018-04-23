Sporcular 23 Nisan anısına yürüdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98’inci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mitat Şener liderlik etti. Şehitlikte Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan sporcular daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu. 23 Nisan anısına düzenlenen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden sporcular etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiler. Yürüyüşe Kocatepe Doğa Sporları Kulübü’nden (KODAK) 4 sporcu da katıldı.

Hayati Kanat

