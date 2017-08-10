Sporda güvenlik zirvesinde e-bilet kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde; 6222 sayılı "Sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında Kanun'un" uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında düzenlenen sporda güvenlik zirvesi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın açıklaması yaptı.

Toplantıda; sporda şiddetin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıkların kendi görev ve sorumluklarını yeniden gözden geçirdiğini ve konuya ilişkin taleplerin alındığını kaydeden Bakan Bak, “Öncelikle geçtiğimiz Pazar günü ve ondan önce Eskişehir’deki müsabakalarda yaşanan olayları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, Türk sporunda şiddetin önlenmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin ne şekilde olacağı hususunda kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türk sporunun ilerlemesini önemsiyoruz. Bu noktada bütün taraftarlara, bütün paydaşlara görevler düşüyor. Bunu birlikte başaracağımız bir sorun olarak görüyoruz. Bu süreç içerisinde tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Bu sadece güvenlik önlemleriyle çözülecek bir konu değildir. Aynı zamanda sosyolojik bir değerlendirme, ortak bir yaklaşım gerekiyor. Burada medyamıza da büyük görevler düşüyor. Türk sporunun güzel yönlerini göstermemiz gerekiyor. 2024 Avrupa Şampiyonasına adaylık ile ilgili çalışmalarımız var. Bu süreçte bizim adaylıkla ilgili konumuzu etkileyecek süreçlerdir. Hep beraber bu soruna çözüm üretmemiz gerekiyor. Kupa müsabakalarında yaşadığımız 2 olaya baktığımız zaman; bir tanesi Süper Kupa finali, diğeri de Türkiye Kupası finali. Bu kupa finallerinde e-bilet uygulamasının konulmasını kararlaştırdık. E-bilet uygulamasıyla geçtiğimiz süreç içerisinde sporda şiddete yönelik hareketlerde bulunan taraftar ve onların kayıtlarının tutulduğunu, bu kişilerin spor müsabakalarına alınmadığını görüyoruz. Bu uygulamanın iki finalde uygulanmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda müsabakaların risk analizlerinin yapılmasını değerlendiriyoruz. Müsabakaların konumuna göre, iki takım arasındaki geçmişte bulunan husumetlere yönelik risk analizlerinin yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunları A, B ve C kategorileri olarak değerlendirebiliriz. Teknolojik kabiliyetimizi arttırmakla ilgili bazı çalışmalar olacak. Bu olaylara sebep olanların tespiti açısından da teknolojinin daha iyi kullanılması ile alakalı talepler var. Bizim açımızdan da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu müsabakaların denetlenmesi, takip edilmesi açısından da çok daha etkin bir yapıyı izleyeceğiz” diye konuştu.

6222 sayılı "Sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında Kanun'un" önemine dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “2016-2017 sezonunda 2015-2016 sezonuna göre gerek olaylar açısından gerek olaylara karışanlar açısından bir azalma söz konusu. Aslında 6222 sayılı kanunun spor hayatımıza çok önemli bir katkı sunduğunu, uygulanması oranında çok olumlu neticeler elde edildiğini gösteriyor. 6222’ye sıkı sıkı sahip çıkacağız. Sadece bakanlık ve federasyon olarak değil, aynı zamanda taraftarından, spor yöneticilerine, medyaya kadar herkesin bu konuda sorumluluğu üzerine alması ve kendi görevlerini yerine getirmesi bu toplantımızın ana değerlendirmelerindendir” açıklamasında bulundu.

Maçları risk analizlerine göre A, B ve C kategorilerinde değerlendirme kararı aldıklarının altını çizen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Riskli müsabakalar, orta riskli müsabakalar ve risksiz müsabakalar. Yani 3 ayrı kategoride değerlendirilecek ve buna ait tedbirlerde ilgili mülki idari amirleri, spor kulüpleri ve federasyon tarafından bu şekilde gerçekleştirilecektir. Saha içi ve saha dışı koordinasyon açısından ortaya konulacak tedbirlerde risk unsuru ile alınacaktır. Çipli kimlik kartlarına geçiyoruz ve bu güne kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşımız çipli kimlik kartlarını aldılar. Yüz tarama sistemleri, parmak izleri gibi sistemlerin de spor alanlarında uygulanması temel hedeflerimizden bir tanesidir. Özellikle, spor güvenlik kurullarımız A kategorisindeki maçlar öncesinde kesinlikle Vali Başkanlığında, ayda birde yine Vali başkanlığında toplantılarını eksiksiz yerine getirecek, alınacak tedbirleri değerlendirecekler. Sadece saha içi taşkınlıkları değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de tahrikler ve taşkınlıklar söz konusudur. Bu konuda da özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın oluşturduğu Siber Daire Başkanlıkları çerçevesinde izleyebilme ve savcılıklara suç duyurusunda bulunabilme kabiliyetlerine sahibiz ve bunu da gerçekleştirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Misafir takımların kendi şehirlerinden çıkmasından itibaren kontrol edilecektir.”

Sporda şiddet ve güvenliği merkeze alan verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Adalet Bakanı Gül de, 6222 sayılı kanunda bir revizyona gidilebileceğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“6222 sayılı yasa birçok sorunu çözmüş, birçok şiddetin azalmasına sebebiyet vermiş çok önemli bir kanun. Yalnız uygulamada görülen aksaklıklar veya ihtiyaç duyulan konular nelerdir bununla ilgili bir değerlendirme yapma imkanı bulduk. Kanunda genel olarak çok büyük bir eksiklik yok ama uygulamada ihtiyaç duyulan bazı konular ile ilgili 6222 sayılı kanunda bir revizyona gidilebilir, ihtiyaç duyulan hususlarda bir değişiklik yapılabilir. Spor alanı kavramı, bu kapsamın genişletilmesi, deplasmandan gelen veya şehre giren takımların stada taşmasını, taraftarların bir şekilde bu şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri arttırmak için spor alanı kavramı yasada genişletilebilir. Bununla ilgili somut adımları ve çalışmaları başlatacağız. Bu konuda temel amacımız şiddetin ortadan kalkması, keyifli bir maçın izlenebileceği bir ortama kavuşmak. Bu hususta tüm savcılarımız mahkemelerimizde gerekli titizliği ortaya koymakta, bu konular ile ilgili farkındalığı oluşturacak şekilde ilgili federasyonlarımızla gerek Adalet Akademisi, gerek hakim ve savcılarımızla ortak iş birliği çalışmalarımızı arttıracağız. Bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızı daha da arttıracağız.”

Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa maçı sırasında meydana gelen olaylar ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapmış olduğu tahkikatın devam ettiğini belirten Bakan Gül, “Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bu konuyla ilgili en kısa zamanda dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlerle ilgili yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde bu çabaları göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecektir” dedi.

İlker Turak - Fatih Erdoğan