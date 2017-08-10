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Sporda güvenlik zirvesinde önemli kararlar

Sporda güvenlik zirvesinde önemli kararlar alınırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Pazar günü oynanan müsabakada yaşanan olayları değerlendirerek Türk sporunda şiddetin önlenmesi ile ilgili alınacak tedbirlerin ne şekilde olacağı hususunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Kupa finallerinde e-bilet konusunun uygulanmasını kararlaştırdık" dedi.

Sporda güvenlik zirvesinde önemli kararlar

10 Ağustos 2017 12:29

Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde; 6222 sayılı "Sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında Kanun'un" uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında düzenlenen sporda güvenlik zirvesi sona erdi. 

Toplantı sonrası konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, müsabakalarda e-bilet uygulaması yapılması ile ilgili bir talepleri olduğunu belirterek, “Ayrıca müsabakaların risk analizinin yapılması ile ilgili görüşme yaptık. Bunları a, b, c kategorileri olmak üzere 3 kategoride yapacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Bak, “Pazar günü oynanan müsabakada yaşanan olayları değerlendirerek Türk sporunda şiddetin önlenmesi ile ilgili alınacak tedbirlerin ne şekilde olacağı hususunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Kupa finallerinde e-bilet konusunun uygulanmasını kararlaştırdık” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, 2016-2017 sezonunda 2015-2016 sezonuna göre yaşanan olaylarda azalma olduğunu bildirerek, “6222’ye sıkı sıkı sahip çıkacağız. Herkesin bu konuda sorumluluğu üzerine alması gerektiği bu toplantının ana değerlendirmelerindendir. Maçları risk analizlerine göre değerlendireceğiz 3 kategoride. Buna ait tedbirler ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçına ilişkin, "Son maçla ilgili tahkikat devam etmektedir. 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Temel amacımız şiddetin ortadan kalkması. 6222 sayılı kanunda revizyona gidilebilir" ifadelerini kullandı. 

İlker Turak - Fatih Erdoğan


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