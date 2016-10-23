10 yaşına kadar çevresiyle iletişim kuramayan ve okulda başarısız bir öğrenci olan 14 yaşındaki Zozan Akar, davranış bozukluğunu sporla yendi. Sınıf içerisinde kimseyle konuşmayan ve derslerde başarısız olan Zozan’ın bu durumunu fark eden sınıf öğretmeni, Zozan’a spora başlaması tavsiyesinde bulundu. Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlenen programlara katılan Zozan, güreş alanında kısa sürede başarı gösterdi. Zaman içerisinde tüm hayatı değişen Zozan, 6 kardeşinin de farklı branşlarda spora başlamasına öncülük etti. Başarıları üzerine Milli Takım'dan davet alan Zozan, 14 günlük kamp süresinde kampta bulunan sporculara kaptanlık yaptı. Türkiye ve Balkan Şampiyonluğu bulunan Zozan'ın yeni hedefi ise Avrupa Şampiyonu olmak.

"Hiçbir işi beceremiyordum önceden"

Güreşe başlamadan önce hayatının başarısızlıklarla dolu olduğunu belirten Zozan Akar, "Güreşe başlama nedenim arkadaşlarım hep konuşurdu. Güreşe başladığımda korkularım gitti, içime kapanıklığım gitti, arkadaşlarımla konuştum, kaynaştım. Güreşe başlamadan önce arkadaşlarımla hiç kaynaşamıyordum. Onlarla hiç diyaloğum yoktu. Derslerim de kötüydü. Güreşe başladıktan sonra kendimi toparladım. Arkadaşlarımla ilişkilerim düzeldi, onlar da bana daha çok samimiyet gösterdi. Hiçbir işi beceremiyordum önceden. Güreşe başladıktan sonra yapabildim, başardım ve sonunda da birinci oldum" dedi.

"Diğerlerinin önüne geçip kampı yönetti"

Zozan’ın spora ilk başladığı günden bu yana büyük bir değişim gösterdiğini belirten Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli spor eğitmeni ise, ”Zozan okullarda yaptığımız seçme sonrası geldi aramıza. İlk geldiğinde küçüktü. Kilo aldı buraya başladıktan sonra. İçine kapanıktı, korkaktı, çabuk küsüp giden bir sporcuydu. Bizden de güven aldı, arkadaş ortamı ona iyi geldi. Daha sonra kendini geliştirmeye başladı, hızlı bir çıkış yapmaya başladı. Afyon’da Türkiye şampiyonu oldu, sonra Milli Takım kampından davet aldı. Birlikte gittik kampa, Esenyurt’tan 8 tane sporcumuz vardı. Orada da büyük bir gelişim gösterdi, 14 gün boyunca kampta çok sevilen ve tutulan bir sporcu oldu. Hatta diğerlerinin önüne geçip kampı yönetti. Sonrasında da Bursa’da Balkan Şampiyonası’nda birincilik elde etti” diye konuştu.

Emrah Kuş - Hülya Keklik