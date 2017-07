Srebrenitsa Soykırımı karikatür sergisinde anlatıldı

1995 yılında 8 bin 372 Boşnak Müslüman’ın Sırplar tarafından hunharca öldürülmesinin ardından 22 yıl geçti. Bayrampaşa Belediyesi soykırımın 22'nci yıl dönümünde Şükriya Meholyiç tarafından hazırlanan karikatür sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçı onlarca karikatürle katliamın izlerini gözler önüne serdi. Serginin açılışını gerçekleştiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sanatçıdan karikatürler hakkında bildi aldı. Saat 21. 00'ı gösterdiğinde ise, Boşnak Soykırımını anlatan Amor Maşoviç imzalı belgesel vatandaşlar için gösterildi.

Türkiye'nin Bosnalılara desteğinin her zaman süreceğini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,"Sırbistan, Hırvatistan, Bosna olmak üzere üç bölümlü bir görüntü var ama Bosna- Hersek Müslüman kardeşlerimizin de yurt tutmuş olduğu bir yer. Bu nedenle Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Bosna’nın yanındayız. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak maddi, manevi gönül köprümüzle birlikte Bosna’nın ayağa kalkmasının mücadelesini vereceğiz. Bir taraftan dünya lideri Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatla biz, diğer belediye başkanı arkadaşlarım, bir taraftan TİKA Yunus Emre Kültür Merkezimizle birlikte Bosna’nın ayağa kalkmasının mücadelesini veriyoruz. Ben bir daha Bosna halkının böyle katliamlara maruz kalmamalarını Allah’tan niyaz ediyorum. Katledilmiş olan, şehit edilmiş Müslüman Boşnak kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyorum. Geriye kalanlara da güç, kuvvet nasip etmesini diliyorum” dedi.

Öte yandan sergi 12 Temmuz'a kadar ziyaretçileri için açık olacak.

Hülya Keklik - Ufuk Kıvık