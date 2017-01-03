Hobileri arasında dünyanın değişik ülkelerine ait sembollerinin bulunduğu tabak, onbinlerce parçalık puzzle koleksiyonu da bulunan iş adamı Erhan Eribol, SSCB döneminin tüm cesaret, kahramanlık madalyalarının yanı sıra tüm SSCB kurumlarının ve askeri rütbelerin rozetlerini işyerinde sergiliyor.

Koleksiyonda 1917 Ekim devrimini simgeleyen rozetler, MİR Uzay Üssü’nde görevli astronotlara verilen madalya ve rozetler, 1979 yılı Afganistan’ı işgaline katılan askerlere verilen rozet ve madalyalar ile değişik sahalarda görevli askeri denizaltı subaylarına verilen rozetler ile Kızılordu’ya ait tüm rozetler bulunuyor. Koleksiyonda ayrıca Sovyet Rusya devlet liderleri Lenin ve Stalin resimlerinden de oluşan madalyalar ile 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında askeri başarı madalyaları da yer alıyor.

Söz konusu koleksiyonu 1990 yılında Trabzon’da Rus Pazarı’nda Ermeni bir kadından satın aldığını anlatan Erhan Eribol, “İş yerimde sergilediğim madalya ve rozetler 700 adet. Bir bu kadarı daha evde var ancak sergileme fırsatı bulamadım. Bu madalya ve rozetler yakın döneme damgasını vuran soğuk savaşın en önemli simgeleri arasında yer alıyor” dedi.

70 yıl dünyaya korku saldı

1922'de kurulmuş olan ve yaklaşık 70 yıl boyunca ABD ile beraber dünyayı yöneten iki ülkeden birisi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, dünyanın en güçlü askeri kuruluşu olan Kızıl Ordu’ya sahipti. 1985 yılında başa gelen Mihail Gorbaçov'un özellikle Glasnost ve Perestroyka reform çalışmalarıyla günden güne güç kaybeden SSCB, bu reform çalışmalarına rağmen bir daha toparlanamadı. 1990 yılında SSCB'ye bağlı Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya bağımsızlıklarını ilan ederek SSCB'den ayrıldılar. 1 sene sonra, 8 Aralık 1991'de Rusya SSC, Belarus SSC ve Ukrayna SSC de üçlü bir antlaşma imzalayarak SSCB'den ayrıldılar. 21 Aralık 1991'de ise Gürcistan SSC hariç diğer tüm Sovyet ülkeleri SSCB'den ayrılma kararı aldı. Sadece Gürcistan üzerinde söz hakkı kalan SSCB Lideri Mihail Gorbaçov ise bu durum üzerine 25 Aralık 1991'de SSCB'yi feshetti ve böylece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarihe gömüldü. Gorbaçov'un SSCB'yi dağıtmasından dakikalar sonra ise dünya üzerinde dalgalanan son SSCB Bayrağı olan Moskova'daki Başkanlık Sarayı'nın çatısındaki Kızıl Bayrak indirildi. Böylece SSCB, dünya üzerinden tamamen silinmiş oldu.

Metin Akyürek



