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SSK- SGK sorgulama! SGK hizmet sorgulama nasıl yapılır?

SGK ve SSK hizmet sorgulama işlemleri tek çatıda toplandı! Peki SSK sorgulama nasıl yapılır? SGK ve SSK hizmet sorgulamak artık çok kolay. SGK ve SSK hizmetini internetten sorgulayabilirsiniz. SGK ve SSK hizmet sorgulama işlemleri için izleyeceğiniz yolları haberimizin detayında bulabilirsiniz.

SSK- SGK sorgulama! SGK hizmet sorgulama nasıl yapılır?

07 Ekim 2016 08:45

SGK VE SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hizmet dökümü sorgulama işlemi yaparak SSK ve SGK ile ilgili bütün bilgilerinizi görebilirsiniz. SSK ve SGK hizmet dökümünü şifreli ya da şifresiz sorgulayabilirsiniz.  e- Devlet şifrenizle https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresinizden detaylı SSK ve SGK hizmet dökümünüze ulaşabilirsiniz.

 E-DEVLET ŞİFRESİ İLE SGK SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMAK

SGK ve SSK hizmet dökümü sorgulamak için E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E- Devlet şifrenizi size yakın bir postaneden çok az bir ücret ödeyerek alabilirsiniz. Postane tarafından size kapalı bir zarf içinde şifre verilir.  Aldığınız bu şifreyle bir çok devlet kurumundan hizmet alabilirsiniz.

E- Devlet şifresi tamamen kişiye özeldir. Bu yüzden şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Size verilen E-Devlet şifresiyle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Karşınıza 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' sayfası çıkacak. Bu seçeneği tıkladıktan sonra açılan sayfada sizden  'E-Devlet Şifresi' ve 'T.C. Kimlik Numarası' istenecektir. Bilgilerinizi eksiksiz bir biçinde doldurduktan sonra 'Sisteme Giriş Yap' diyerek SGK ve SSK hizmet dökümünüze ulaşabilirsiniz. Size verilen şifreyi değiştirebilir kendiniz yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Bu şifreyi unutmamaya özen gösteriniz. Şifreyi unutmamak için dilerseniz bir yere not edebilirsiniz.

ŞİFRESİZ SGK-SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMAK

Şifresiz SGK VE SSK hizmet dökümü sorgulamak için T.C kimlik bilgileriniz gerekmetktedir.Şifresiz hizmet dökümü sorgulamak için SGK nın resmi sitesi olan E-SGM ye girmelisiniz. Karşınıza çıkan sayfada sizden bu kimlik bilgileri istenecek; 

Uyruk

T.C. Kimlik Numarası

Nüfusa kayıtlı olunan il,

Cilt numarası,

Doğum Yılı

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra yanda göreceğiniz “Hizmet Bilgisi 4A” ya girerek SSK hizmet bilginizi öğrebilirsiniz. 

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE SSK VE SGK PRİM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Postaneden aldığınız E-Devlet şifresiyle https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan sayfaya T.C kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazarak E-Devlet hesabınıza girdikten sonra altta 4A Hizmet Dökümü'nü tıklayarak primlerinizi detaylı bir şeklide görebilirsiniz.

ŞİFRESİZ SSK VE SGK PRİM SORGULAMAK

SGK ve SSK prim sorgulamanızı şifresiz yapmak için E-SGM ye giriş yapınız. Açılan sayfada istenen kimlik bilgilerinizi giriniz. Daha sonra SSK 4A Hizmet Bilgisine tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Etiketler: SSK- SGK sorgulama


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