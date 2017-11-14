SSK sorgulama - Online SGK sorgulama | SSK sorgulama TC no ile - SGK prim gün sayısı öğren, SSK prim gün sayısı öğrenme

Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta sorgulama işlemlerinizi yapabilmeniz için internet üzerinden birçok uygulama sunmaktadır. İnternet üzerinden SSK sigorta sorgulama, BAĞ-KUR sigorta sorgulama ve Emekli Sandığı sigorta sorgulama işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta sorgulama işleminin nasıl yapılacağını yazının devamında sizlere anlatacağız. Sigorta sorgulama için aşağıdaki işlemleri takip ederek SGK hizmet dökümü sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişte SGK ile ilgili pek çok işleminizi yine Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden şifresiz olarak sadece kimlik bilgileriniz ile E-SGM online hizmeti sayesinde kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorduk. Kısa bir süre önce E-SGM sistemi süresiz olarak kapatılmıştır. Yetkililer konu ile ilgili sistemin tekrar aktif olup olmayacağı konusunda hiçbir bilgi vermemişlerdir. Sistemin bakıma ihtiyacı olduğu ve yapılan sorgulamaların sıkıntı çıkarmasından dolayı sistemin kapatıldığı açıklamaları yapılmıştır. SGK SSK sorgulama işlemlerinizi alternatif bir online hizmet servisi olan E-Devlet sistemi üzerinden sadece E-Devlet şifresi ile güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. SSK gün sorgulama, SSK hizmet dökümü gibi tüm SGK bilgilerinize de SSK sorgulamanızı yaparak sistem üzerinden ulaşabilirsiniz. E-Devlet sistemi bünyesinde anlaşmalı olarak bulundurduğu pek çok sorgulama işlemi ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam etmektedir.

E-Devlet üzerinden SSK sorgulama

E-Devlet üzerinden SSK sorgulama işlemi ile birlikte bu işlem gibi birçok önemli ve gerekli işlemi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilmek için bir E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz olmadan E-Devlet sistemi üzerinden SSK sigorta sorgulama işlemi veya SSK hizmet dökümü gibi herhangi bir işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün değildir. Sistem üzerinden tüm SGK sorgulamalarınızı kolayca yapabilirsiniz.

SSK Sorgulamaları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

SSK Sorgulamaları İle Neler Öğrenilir?

SSK sorgulama yapan bir vatandaş, ne kadar prim ödendiğini, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığı, toplam SSK gün sayısını, ay içerisinde ne kadar günün ödendiğini öğrenebilmektedir. Bunun yanında emekli olan kişilere yönelik de pek çok sorgulama bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin ne kadar emekli maaşı aldığı, adres ve bilgilerin güncellenebildiği, emekli belgesi alma gibi sorgulamalar yapılabilmektedir. SSK prim sorgulaması yaparken sorgulama ekranında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sorgulamanızın ardından tüm bilgiler size sunulacaktır.

T.C. kimlik numarası ile SSK sorgulama internet üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor. SSK sorgulamaları sonucunda bilgilerinize ulaşabilir ve SSK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için T.C. kimlik numaranıza ihtiyacınız var.

TC No ile SSK sorgulama yapmak artık çok kolay. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü alma ve ssk sorgulama işlemlerini haberimizden inceleyebilirsiniz. Çalışan vatandaşlar prim gün sayılarını anında öğrenebilirler. Sigorta primlerini ve borç durumlarını sorgulamak için aşağıda verdiğimiz linki kullanabilirsiniz. Vatandaşlar TC kimlik no ile e-devlet sistemine giriş yaparak Ssk sorgulama ve hizmet dökümü alma işlemlerini tamamlayabilirler.

E-Devlet ile SGK 4A-SSK Hizmet Dökümü

E-Devlet şifrenizi 2 TL karşılığında PTT şubesinden aldıktan sonra, sisteme T.C. kimlik numaranız ve bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sol tarafta yer alan “E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü için “4A Hizmet Bilgisi" ni tıklayınız. SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.