SSK ve GSS sorgulama, SGK ile GSS borçları nasıl ödenir?

SSK sorgulama ve GSS sorgulama, SSK ve GSS borçları nasıl ödenir? bu soruların cevaplarını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden sıklıkla bu sorgulamaları yapıyor. SSK sorgulama ile sigortanızın ödenip ödenmediğini kontrol edebilir böylece zamanında sigorta durumunuzu öğrenerek mağdur duruma düşmemeyi önleyebilirsiniz. SSK hizmet dökümünde kişiye ait bilgiler yer almaktadır. Buradan her türlü bilginize ulaşabilme şansına sahipsiniz. Bu bilgiler arasında SSK sorgulama, SGK-SSK prim sorgulama, SGK borç sorgulama, SSK günlük sorgulama ve SGK sorgulama işlemleri gibi bir çok işlem seçeneği yer almaktadır. GSS Sorgulama ile de yine sağlık sigortanızın olup omadığını kontrol edebilir ve gelir testi borcunuzun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

SSK VE GSS SORGULAMASI YAPMAK İÇİN;

E devlet üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmekte. Ardından buradan Hizmetler sekmesine tıklayıp sol taraftaki harf dizini işlem seçeneğinden SSK Sorgulama ve GSS Sorgulama için, S harfinin üzerine basmanız durumunda gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.

SSK BORCU NASIL ÖDENİR?

E devlet üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan E-Hizmetler bölümüne girmelisiniz. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen internet hizmetlerinden Sosyal Güvenlik Kurumunu bulmalısınız. Sosyal Güvenlik Kurumu bölümlerinden borç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bağ-Kur borç sorgulama işlemi için 4B hizmetleri bölümü altından 4B borç sorgulama seçeneğine basmanız gerekmektedir.

Gelir Testi borçları için 6824 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile Genel Sağlık sigortasında farklı gelir seviyesi uygulaması getirildi ve tek prim sistemine geçildi, gelir testi zorunluluğu kaldırıldı ve 2017/04 dönemi öncesi GSS borçları yeniden güncellendi.

6824 sayılı kanun ile yeniden yapılandırılan GSS borçları nasıl ödenecek, ne zamana kadar süresi var?

GSS prim borcunuzu SGK ile anlaşmalı Ziraat Bankası,Vakıfbank ve PTT şubelerine ödeyebilirsiniz. Bu borcu ödemek için 30 Nisan 2018 tarihine kadar zamanınınz var. GSS borcunuzu ödeğiniz takdirde 2017/04 dönemi ve sonrası için sağlık güvenceniz açılır. 2017/04 öncesi borçlar ertelendiği için sağlıktan yararlanmanıza engel değil.

6824 sayılı yasa kapsamında yeniden hesaplanan borcunuzu Ziraat Bankası,Vakıfbank ve PTT şubesinden TC Kimlik numaranız üzerinden ““GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödeyebilirsiniz. Yapılandırma haricindeki GSS borcunuzu T.C. numaranız ile herhangi bir banka ve PTT şubesinden “GSS Prim” olarak ödeyebilirsiniz.