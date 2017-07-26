Stajla başladı, saha müdürü oldu

Üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan CO-OP (Cooperative Education) programı Altınbaş Üniversitesi tarafından uygulanmaya devam ediyor. Öğrencilere bir yandan üniversitedeki eğitimini sürdürürken bir yandan da iş yerinde çalışma imkanı sunan program öğrencilere mesleki deneyim kazandırıyor. Üniversitede öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mezun olduklarında çalışmış olduğu kurumda işe devam olanağı bulabiliyor.

Program ile ilgili bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Direktörü Selma Özsobacı, "CO-OP programı üniversitedeki eğitim ile iş yaşamında çalışmayı birleştiren bir eğitim modelidir. Program ile birlikte öğrencilerimiz mezun olmadan iş hayatına girmiş oluyorlar. İşe girdikleri firmanın bütün işleyişini öğrenerek firmanın hamuruyla yoğruluyorlar. Mezun olmadan deneme sürecini yaşamış oluyorlar. İş birliği yaptığımız birçok köklü firmada öğrencilerimiz yer alıyor. Bu programla akaryakıt sektörünün lokomotif markalarından Altınbaş Petrol’de (ALPET) stajla başlayıp saha müdürlüğüne yükselmiş öğrencimiz var. Programla birlikte sektörler üniversitemizi tanımaya, biz de sektörü tanımaya başlıyoruz. Öğrencilerimiz ise daha diplomalarını almadan iş imkanı buluyorlar" dedi.

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Selma Özsobacı, "CO-OP programının süresi 3 veya 6 ay olarak belirleniyor. 4. Sınıfa geçen öğrencilerimiz bu programdan yararlanıyorlar. 3. sınıfı bitirip 4. sınıfa geçerken başvurular yapılıyor. Öğrencilerimiz döneme başlamadan bu programdan yararlanıp yararlanmayacaklarını öğreniyorlar. Yazın başlayan program okulların açılmasıyla devam ediyor. Haftanın en az 3 günü firmada çalışıyorlar. Öğrenciler bu program sayesinde ders kredisi de almış oluyorlar. Kariyer Merkezimize mayıs ayında başvurular yapılıyor. Öğrencilerden aldığımız CV'leri firmalara gönderiyoruz. Mülakatı geçen öğrencilerimiz CO-OP programıyla iş hayatına giriş yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Bütün öğrencilerin başvurmasını tavsiye eden Özsobacı, "Altınbaş Üniversitesi bu programı 4 yıldır uygulamakta ve emekleme dönemini geçirmiş durumdadır. Bu sene daha fazla başvuru yapıldı ve iş birliği yaptığımız firmaların sayısı da artıyor. Firmaların ihtiyacına göre öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu programın varlığından dolayı öğrencilerimiz çok şanslı" diye konuştu.

CO-OP programı ile ALPET (Altınbaş Petrol)'de Saha Müdürlüğü'ne yükselen İbrahim Çamlıbel, "İşletme İngilizce programıyla 2011 yılında Kemerburgaz ailesine katıldım. 2 ay önce Altınbaş Üniversitesi’nden mezun oldum. Bu üniversitede her zaman iyi bir havuzda yer aldığımı düşünüyordum. İşletme İngilizce olarak başladığım programa Uluslararası Ticaret ile taçlandırıp iki bölümden mezun oldum. Aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi’nin gelecekteki öğrencilere de iyi bir haber olduğunu düşündüğüm bir CO-OP programına katıldım. CO-OP programı uygulamalı iş hayatına olanak sağlayan bir programdır. Bu programa başladım ve o süreç iş ve okul arasında geçti. Şu anda Altınbaş Vakfı'nın şirketlerinden biri olan Altınbaş Petrol'ün Akdeniz Bölgesi Saha Müdürüyüm. Bu başarının ardında destekçim olan Altınbaş Üniversitesi, Altınbaş Vakfı ve arkadaşlarımın büyük bir rolü var" ifadelerini kullandı.

Bu kadar kısa sürede bölge müdürü olmanın onur verici olduğunu belirten İbrahim Çamlıbel, "Uygulamalı iş hayatında başarılı olmak isteyenler için Altınbaş Üniversitesi doğru bir adres olacaktır. Öğrenci iken iş hayatı çok profesyonel bir süreç oldu benim için. Altınbaş Petrol benim için çok kıymetliydi. Son sınıfta profesyonel atmosfer içinde bulundum. Altınbaş vakfının bütün kurumlarında, çatısı altındaki herkesin birbirini desteklemesi sonucunda başarıya ulaştırdığına şahit oldum" diye konuştu.

