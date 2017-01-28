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'Stalk Nişantaşı' gece hayatına iddialı bir giriş yaptı

Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu’nun açılışını yaptığı ‘Stalk Nişantaşı’ gece hayatına hızlı bir giriş yaptı. Tarihi konsepti ile dikkat çeken mekan house müzikseverleri bir araya getiriyor.

Stalk Nişantaşı gece hayatına iddialı bir giriş yaptı

28 Ocak 2017 14:24

House müziğin yeni adresi ‘Stalk Nişantaşı’ geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Sanat ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerin boy gösterdiği açılışı müzik dünyasının ünlü ismi Ozan Çolakoğlu yaptı. Başarılı aranjör sergilediği DJ’lik performansı ile geceye damga vurdu.

Başarılı iş adamı Kasapoğlu Yapı’nın kurucu Kaan Konancı’nın ev sahipliğini yaptığı mekanda tarihi dekorasyon konsepti dikkat çekti. Mekanın her detayı ile en ince ayrıntısına kadar ilgilendiğini ifade eden Stalk Nişantaşı’nın sahibi Kaan Konancı, "Dekorasyonda 130-150 yıllık tarihi eserler kullandık" dedi.
House müziğe olan tutkusunu iş hayatına aktaran Kaan Konancı, "En büyük müzik tutkum house müziği iş hayatıma taşıdım. Stalk Nişantaşı Müdürümüz Ayaz Yılmaz’ı Amerika’da 1 yıl house müzik üzerine eğitim alması için gönderdim. Dönüşünde de mekanımızı açtım. Bundan böyle her hafta çarşamba, cuma, cumartesi günleri house müzikseverlere birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’ler ile buluşturacağız" şeklinde konuştu.
Yoğun güvenlik önlemleri ile korunan mekanın açılışı ünlü akınına uğradı. Açılış gecesinde Turgay Kıran, Tuğba Ekinci, Aydan Kaya,Umut Akyürek, Sinan Akçıl, Betül Arım, Survivor Mert Palavaroğlu, Denizhan Kınacıgil, Nilay Dorsa, Ahmet Selçuk İlkan, Nuri Alço, Bahar Öztan, Pınar Eliçe ve birbirinden ünlü isimler katıldı.

Etiketler: Stalk Nişantaşı


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